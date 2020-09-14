Лэмпард: "Никогда не хотел, чтобы в "Челси" были только игроки академии"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что никогда не собирался строить команду только из воспитанников академии.

В июле главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что мечтает однажды выпустить на поле команду, состоящую целиком из воспитанников академии "красных".



У Лэмпарда к этому другое отношение, несмотря на то, что в прошлом сезоне он смело доверял молодежи. Тогда это было вынужденной мерой по причине трансферного запрета, и Фрэнк всегда хотел, чтобы за "синих" выступали лучшие футболисты.



"Мне понравилось воспитывать молодых игроков в прошлом году, но я никогда не хотел, чтобы мы становились клубом, где играют только продукты академии".



"Эта история хороша только пять минут. Это славно, что ты даешь им возможность дебютировать, но затем люди очень быстро начинают спрашивать, достаточно ли они хороши, чтобы побеждать в матчах".



"Посмотрите, каких игроков мы привели и что они могут дать команде. Это большие личности, и они добавят конкуренции, которая позволит этому составу достичь новых уровней".



"Мое ощущение подсказывает, что игроки чувствуют это, но мы должны показать это на поле. Моя работа — управлять этим и вести нас вперед".



"В прошлом году мы много говорили о трансферном запрете, и это было актуально. Мы финишировали четвертыми в прошлом году — это было большое достижение и определенно таким ощущалось, учитывая конкуренцию вокруг нас. Теперь это позади, и мы думаем, как можем стать лучше, как нам прибавить как клубу", — сообщил Лэмпард Sky Sports.