Лэмпард сам предложил Пулишичу 10-й номер
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему разрешил полузащитнику Кристиану Пулишичу забрать 10-й номер.
Когда Пулишич прибыл на "Стэмфорд Бридж" в прошлом году, ему пришлось довольствоваться 22-м номером, хотя "десятка" едва освободилась ввиду ухода Эдена Азара.
Тогда 10-й номер достался Виллиану, который сам покинул "Челси" минувшим летом. И на сей раз Пулишич уже не упустил "десятку", несмотря на приход в команду ряда звездных новичков, и это случилось по инициативе Лэмпарда.
"Я хотел, чтобы он взял 10-й номер, потому что я чувствовал, что он заслуживает его и хочет его".
"Когда он пришел в прошлом году, Виллиан практически стоял в очереди, чтобы взять футболку с 10-м номером, и я думаю, это было правильно, учитывая его опыт".
"Когда 10-й номер снова стал доступен, я подумал, что своей игрой в первый год здесь он более чем заслужил получить эту футболку".
"Я знал, что значит этот номер, как и знал, что несколько игроков попытаются заполучить его. Но я хотел, чтобы он достался ему, и я очень доволен, что он согласился".
"Я позвонил ему, когда он был дома, и я смог почувствовать, что он очень рад. У меня появилось ощущение, что это еще немного придаст ему уверенности, чтобы достойно выступать под этим номером и брать ответственность на себя", — сообщил Лэмпард NBC.
14.09.2020 19:00
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Словно номер неебаца для пенсов. Даже гавнари по типу жо Коула играли под ним, ахуеть привилегия
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