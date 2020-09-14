Лэмпард сам предложил Пулишичу 10-й номер

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему разрешил полузащитнику Кристиану Пулишичу забрать 10-й номер.

Когда Пулишич прибыл на "Стэмфорд Бридж" в прошлом году, ему пришлось довольствоваться 22-м номером, хотя "десятка" едва освободилась ввиду ухода Эдена Азара.



Тогда 10-й номер достался Виллиану, который сам покинул "Челси" минувшим летом. И на сей раз Пулишич уже не упустил "десятку", несмотря на приход в команду ряда звездных новичков, и это случилось по инициативе Лэмпарда.



"Я хотел, чтобы он взял 10-й номер, потому что я чувствовал, что он заслуживает его и хочет его".



"Когда он пришел в прошлом году, Виллиан практически стоял в очереди, чтобы взять футболку с 10-м номером, и я думаю, это было правильно, учитывая его опыт".



"Когда 10-й номер снова стал доступен, я подумал, что своей игрой в первый год здесь он более чем заслужил получить эту футболку".



"Я знал, что значит этот номер, как и знал, что несколько игроков попытаются заполучить его. Но я хотел, чтобы он достался ему, и я очень доволен, что он согласился".



"Я позвонил ему, когда он был дома, и я смог почувствовать, что он очень рад. У меня появилось ощущение, что это еще немного придаст ему уверенности, чтобы достойно выступать под этим номером и брать ответственность на себя", — сообщил Лэмпард NBC.