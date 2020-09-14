"Боруссия" уверена, что Санчо останется

Дортмундская "Боруссия" уверена, что вингер Джейдон Санчо не перейдет в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.

По информации BBC, "Юнайтед" действительно согласовал условия личного контракта с 20-летним Санчо, однако у "красных дьяволов" нет — и не предвидится — договоренности с "Боруссией".



"Юнайтед" просрочил дедлайн 10 августа, публично озвученный "Боруссией", и после этой даты клуб из Дортмунда уж точно не пойдет на уступки в переговорах о стоимости Джейдона.



"Боруссия" требует от "Юнайтед", теряющего по 5 млн. фунтов с каждого матча на "Олд Траффорд" без зрителей, свыше 100 млн. фунтов, а "дьяволы" считают такую цену оторванной от реальности.



"Бесспорно, мы нуждаемся в нем. Каждый был рад тому, что он остался. Нам не нужно долго говорить о его качествах — они безмерны. Он много забивает и ассистирует, и часто он в одиночку делает разницу. Однако некоторые детали Санчо все еще нужно улучшить — это вполне нормально для 20-летнего парня", — сообщил главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр Keystone-SDA.



Если Санчо не перейдет в "Юнайтед" в это окно, то может не перейти вообще. Как добавляет ESPN, "дьяволы" опасаются жесткой конкуренции со стороны "Барселоны", "Реала" и "Ливерпуля" в борьбе за Джейдона следующим летом.