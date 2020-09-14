"Боруссия" уверена, что Санчо останется
Дортмундская "Боруссия" уверена, что вингер Джейдон Санчо не перейдет в "Манчестер Юнайтед" в это трансферное окно.
По информации BBC, "Юнайтед" действительно согласовал условия личного контракта с 20-летним Санчо, однако у "красных дьяволов" нет — и не предвидится — договоренности с "Боруссией".
"Юнайтед" просрочил дедлайн 10 августа, публично озвученный "Боруссией", и после этой даты клуб из Дортмунда уж точно не пойдет на уступки в переговорах о стоимости Джейдона.
"Боруссия" требует от "Юнайтед", теряющего по 5 млн. фунтов с каждого матча на "Олд Траффорд" без зрителей, свыше 100 млн. фунтов, а "дьяволы" считают такую цену оторванной от реальности.
"Бесспорно, мы нуждаемся в нем. Каждый был рад тому, что он остался. Нам не нужно долго говорить о его качествах — они безмерны. Он много забивает и ассистирует, и часто он в одиночку делает разницу. Однако некоторые детали Санчо все еще нужно улучшить — это вполне нормально для 20-летнего парня", — сообщил главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр Keystone-SDA.
Если Санчо не перейдет в "Юнайтед" в это окно, то может не перейти вообще. Как добавляет ESPN, "дьяволы" опасаются жесткой конкуренции со стороны "Барселоны", "Реала" и "Ливерпуля" в борьбе за Джейдона следующим летом.
14.09.2020 18:00
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Последние комментарии:
конечно останется, он в Ливерпуль хочет летом и всё тут!
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"Опасаются жёсткой конкуренции"....
Миха ты когда толковых редачей наймешь или опять вбухую статьи написываешь?
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