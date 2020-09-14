"Юнайтед" решился сделать предложение по Регилону

"Манчестер Юнайтед" готовит стартовое предложение о покупке левого защитника "Реала" Серхио Регилона.

По информации The Guardian, "Юнайтед" наблюдал за ситуацией вокруг Регилона несколько недель и сейчас, наконец, решился оформить свой интерес в конкретное предложение.



Ожидается, что предложение клуба с "Олд Траффорд" не дотянет до тех 30 миллионов евро (27.6 млн. фунтов), в которые "Реал" оценивает своего воспитанника, едва вернувшегося после блестящего сезона аренды в "Севилье".



Сам Серхио заинтересован в переходе к "красным дьяволам", понимая, что при наличии Марсело и Ферлана Менди ему нет места в планах главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.



Условия личного контракта не должны стать проблемой, а вот что может помешать сделке, так это желание "Реала" сохранить за собой опцию обратного выкупа Регилона.



С помощью 23-летнего испанца наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется добавить конкуренции склонному к травмам Люку Шоу и юному Брандону Уильямсу на левом краю обороны.