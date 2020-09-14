Райс: "Не думаю, что мы могли сыграть еще хуже"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс раскритиковал игру своей команды против "Ньюкасла".

В это трансферное окно "Вест Хэм" пока бездействует на трансферном рынке, вдобавок — к огромному разочарованию своих фанатов — продав талантливого воспитанника Грейди Диангану.

Старт сезона для "молотобойцев" тоже не заладился — команда Дэвида Мойеса проиграла дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2, а сам Райс, называемый трансферной целью "Челси", точно не увеличил свою стоимость.

"Я не думаю, что мы могли сыграть еще хуже. Это неподходящее время, чтобы играть так слабо в Премьер-Лиге. Мы поняли это по прошлому сезону. У нас случился спад формы, в результате чего мы оказались в подвале таблицы. Это неприятно".

"Не знаю, дело ли в плохом пасе или неуклюжести при приеме мяча, но у нас не шла игра. Мы недостаточно их напрягали", — цитирует Райса Daily Mail.

Добавим, в шести следующих матчах Премьер-Лиги "Вест Хэму" предстоит сыграть с "Арсеналом", "Вулверхэмптоном", "Лестером", "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Если "молотобойцы" не возьмут себя в руки, то рискуют остаться без набранных очков аж до ноября.


Метки Вест Хэм, Ньюкасл, Премьер-Лига, Райс

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 829

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  1. drogba11cool 14.09.2020 16:54 # drogba11cool
    Слава алаху что не приобрели этого ушлепка

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  2. chelsea 14.09.2020 16:36 # chelsea
    днина

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  3. geniusss 14.09.2020 16:16 # geniusss
    Охуеть, оказывается вест хэм играл, не знал

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  4. recyjoed 14.09.2020 16:13 # recyjoed
    После арсенала календарь и вправду жесткий.

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