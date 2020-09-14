Райс: "Не думаю, что мы могли сыграть еще хуже"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс раскритиковал игру своей команды против "Ньюкасла".
В это трансферное окно "Вест Хэм" пока бездействует на трансферном рынке, вдобавок — к огромному разочарованию своих фанатов — продав талантливого воспитанника Грейди Диангану.
Старт сезона для "молотобойцев" тоже не заладился — команда Дэвида Мойеса проиграла дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2, а сам Райс, называемый трансферной целью "Челси", точно не увеличил свою стоимость.
"Я не думаю, что мы могли сыграть еще хуже. Это неподходящее время, чтобы играть так слабо в Премьер-Лиге. Мы поняли это по прошлому сезону. У нас случился спад формы, в результате чего мы оказались в подвале таблицы. Это неприятно".
"Не знаю, дело ли в плохом пасе или неуклюжести при приеме мяча, но у нас не шла игра. Мы недостаточно их напрягали", — цитирует Райса Daily Mail.
Добавим, в шести следующих матчах Премьер-Лиги "Вест Хэму" предстоит сыграть с "Арсеналом", "Вулверхэмптоном", "Лестером", "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" и "Ливерпулем". Если "молотобойцы" не возьмут себя в руки, то рискуют остаться без набранных очков аж до ноября.
Declan Rice's all highlights vs Newcastle (H) pic.twitter.com/xYNuf49oGE— ⛓ (@SamardzicFlair) September 13, 2020
14.09.2020 16:00
Просмотров: 829
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Слава алаху что не приобрели этого ушлепка
(ответить)
днина
(ответить)
Охуеть, оказывается вест хэм играл, не знал
(ответить)
После арсенала календарь и вправду жесткий.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий