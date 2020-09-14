"Ньюкасл" нанял элитных юристов, чтобы судиться с Премьер-Лигой
"Ньюкасл" нанял двух юристов, чтобы судиться с Премьер-Лигой, которая заблокировала покупку клуба инвесторами из Саудовской Аравии.
В прошлую среду "сороки" опубликовали гневное заявление, раскритиковав Премьер-Лигу, которая не позволила Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести клуб у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.
Тогда "Ньюкасл" пригрозил Премьер-Лиге юридическими последствиями, а сейчас перешел от слов к делу.
Как сообщает Sky Sports, клуб с "Сент-Джеймс Парк" нанял элитных юристов Шахида Фатиму и Ника Де Марко из адвокатской палаты Blackstone Chambers.
Оба юриста носят статус королевских адвокатов, а Де Марко как раз специализируется на спорте — одним из его клиентов был боксер Тайсон Фьюри.
14.09.2020 15:00
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Последние комментарии:
Сука, Шахид Фатима....
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всем остальным клубам тоже надо начать судиться с фа, за то что берут взятки от клопа и тащат за уши картонпуль
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Ну так она АПЛ не заблокировала а просто долго изучала и конкретного решения не дала... Шейхи сами сьебатор включили..
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О, куаво с повышением
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Дебилы, бл
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Им надо нанять адвоката Ефремова
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