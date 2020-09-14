"Ньюкасл" нанял элитных юристов, чтобы судиться с Премьер-Лигой

"Ньюкасл" нанял двух юристов, чтобы судиться с Премьер-Лигой, которая заблокировала покупку клуба инвесторами из Саудовской Аравии.

В прошлую среду "сороки" опубликовали гневное заявление, раскритиковав Премьер-Лигу, которая не позволила Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести клуб у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.



Тогда "Ньюкасл" пригрозил Премьер-Лиге юридическими последствиями, а сейчас перешел от слов к делу.



Как сообщает Sky Sports, клуб с "Сент-Джеймс Парк" нанял элитных юристов Шахида Фатиму и Ника Де Марко из адвокатской палаты Blackstone Chambers.



Оба юриста носят статус королевских адвокатов, а Де Марко как раз специализируется на спорте — одним из его клиентов был боксер Тайсон Фьюри.