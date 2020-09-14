"Ньюкасл" нанял элитных юристов, чтобы судиться с Премьер-Лигой

Ньюкасл "Ньюкасл" нанял двух юристов, чтобы судиться с Премьер-Лигой, которая заблокировала покупку клуба инвесторами из Саудовской Аравии.

В прошлую среду "сороки" опубликовали гневное заявление, раскритиковав Премьер-Лигу, которая не позволила Суверенному фонду Саудовской Аравии приобрести клуб у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов.

Тогда "Ньюкасл" пригрозил Премьер-Лиге юридическими последствиями, а сейчас перешел от слов к делу.

Как сообщает Sky Sports, клуб с "Сент-Джеймс Парк" нанял элитных юристов Шахида Фатиму и Ника Де Марко из адвокатской палаты Blackstone Chambers.

Оба юриста носят статус королевских адвокатов, а Де Марко как раз специализируется на спорте — одним из его клиентов был боксер Тайсон Фьюри.


Метки Ньюкасл, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1228

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 14.09.2020 16:56 # gary47
    Сука, Шахид Фатима....

    (ответить)

  2. j-silver 14.09.2020 15:30 # j-silver
    всем остальным клубам тоже надо начать судиться с фа, за то что берут взятки от клопа и тащат за уши картонпуль

    (ответить)

  3. chelsiukpro 14.09.2020 15:15 # chelsiukpro
    Ну так она АПЛ не заблокировала а просто долго изучала и конкретного решения не дала... Шейхи сами сьебатор включили..

    (ответить)

  4. knvlay 14.09.2020 15:14 # knvlay
    О, куаво с повышением

    (ответить)

  5. sausage 14.09.2020 15:01 # sausage
    Дебилы, бл

    (ответить)

  6. schweinsteiger 14.09.2020 15:01 # schweinsteiger
    Им надо нанять адвоката Ефремова

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: