1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник, 14 сентября, двумя поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:00 Онлайн-трансляция



"Шеффилд Юнайтед" превзошел ожидания в прошлом сезоне, но вторая кампания в Премьер-Лиге зачастую складывается сложнее, чем дебютная. "Вулверхэмптон" два раза подряд финишировал на седьмом месте, а отсутствие еврокубков в этом сезоне дает надежду на то, что команда Нуну Эшпириту Санту сделает шаг вперед. "Клинки" могут впервые с 1996 года оформить две победы подряд против "волков" в рамках чемпионата.



Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге вернулся с травмой колена из сборной Норвегии, и его участие в матче под вопросом. Готовы к дебюту Аарон Рамсдейл, Джейден Богл, Макс Лоу, Оли Берк и Итан Ампаду.



"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние своих новичков Марсала, Витиньи и Фабиу Силвы.



БРАЙТОН — ЧЕЛСИ 22:15 Онлайн-трансляция



Прежде еще никакой клуб Премьер-Лиги не тратил так много денег на трансферы, как "Челси" в это окно, в связи с чем к "синим" предъявляют особые ожидания на этот сезон. "Брайтон" весьма уверенно завершил прошлую кампанию и теперь надеется, что с помощью Адама Лалланы сможет добавить к надежной обороне и хорошую атакующую игру. "Челси" — единственный оппонент, которого "чайки" еще никогда не побеждали в рамках чемпионата, несмотря на 10 попыток.



Впервые с декабря 2019 на матч Премьер-Лиги в старте может выйти Лаллана. Хосье Искьердо и Кристиан Уолтон остаются в лазарете "Брайтона".



"Челси" готов бросить в бой Кая Хаверца и Тимо Вернера, а вот Тиаго Силва, Бен Чилуэлл и Хаким Зийеш пока не готовы. Сесар Аспиликуэта и Кристиан Пулишич свои травмы залечили.