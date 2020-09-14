1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

Нголо Канте и Адам Лаллана В понедельник, 14 сентября, двумя поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:00 Онлайн-трансляция

"Шеффилд Юнайтед" превзошел ожидания в прошлом сезоне, но вторая кампания в Премьер-Лиге зачастую складывается сложнее, чем дебютная. "Вулверхэмптон" два раза подряд финишировал на седьмом месте, а отсутствие еврокубков в этом сезоне дает надежду на то, что команда Нуну Эшпириту Санту сделает шаг вперед. "Клинки" могут впервые с 1996 года оформить две победы подряд против "волков" в рамках чемпионата.

Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге вернулся с травмой колена из сборной Норвегии, и его участие в матче под вопросом. Готовы к дебюту Аарон Рамсдейл, Джейден Богл, Макс Лоу, Оли Берк и Итан Ампаду.

"Вулверхэмптону" предстоит оценить состояние своих новичков Марсала, Витиньи и Фабиу Силвы.

БРАЙТОН — ЧЕЛСИ 22:15 Онлайн-трансляция

Прежде еще никакой клуб Премьер-Лиги не тратил так много денег на трансферы, как "Челси" в это окно, в связи с чем к "синим" предъявляют особые ожидания на этот сезон. "Брайтон" весьма уверенно завершил прошлую кампанию и теперь надеется, что с помощью Адама Лалланы сможет добавить к надежной обороне и хорошую атакующую игру. "Челси" — единственный оппонент, которого "чайки" еще никогда не побеждали в рамках чемпионата, несмотря на 10 попыток.

Впервые с декабря 2019 на матч Премьер-Лиги в старте может выйти Лаллана. Хосье Искьердо и Кристиан Уолтон остаются в лазарете "Брайтона".

"Челси" готов бросить в бой Кая Хаверца и Тимо Вернера, а вот Тиаго Силва, Бен Чилуэлл и Хаким Зийеш пока не готовы. Сесар Аспиликуэта и Кристиан Пулишич свои травмы залечили.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 14:00

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  1. meshuggah 14.09.2020 14:27 # meshuggah
    кэмон красиво

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  2. sexan 14.09.2020 14:21 # sexan
    Если сегодня не выиграем, то это ппц.

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  3. alexomck 14.09.2020 14:20 # alexomck
    ну вот и пришло время Лампарду отвечать перед фаплом зачем он 300 лямов потратил:)

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  4. thegodfather 14.09.2020 14:05 # thegodfather
    Ехехехеххе. Камон красиво

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  5. geniusss 14.09.2020 14:02 # geniusss
    Ожидаю погоревших ливэпуков, пись пись, обсыхайте,ехехехехеххех

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