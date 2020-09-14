Директор "Байера": "Челси" извлек выгоду из коронавируса"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что "Челси" извлек выгоду из пандемии коронавируса для приобретения атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Уже сегодня Хаверц может дебютировать за "Челси", который ради его приглашения из "Байера" расстался с 71 миллионом фунтов.



Феллер чувствует, что в любое другое трансферное окно "Челси" было бы сложнее заполучить Кая, но на сей раз коронавирус устранил конкурентов лондонского клуба, что, в принципе, применимо и к другим приобретениям "синих".



"Челси" просто извлек для себя выгоду из периода коронавируса. В следующем году им было бы гораздо сложнее заполучить Кая. Другие заинтересованные клубы решили отложить крупные покупки в столь особенное и неопределенное время".



"Мы тоже понесли значительные убытки из-за коронавируса. Конечно, мы будем помнить об этом и не потратим полностью все те деньги, которые мы получили за Кая Хаверца, хотя нам все равно нужно что-нибудь предпринять, чтобы сохранить свой уровень или повысить его", — сообщил Феллер Bild.