Директор "Байера": "Челси" извлек выгоду из коронавируса"

Кай Хаверц Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что "Челси" извлек выгоду из пандемии коронавируса для приобретения атакующего полузащитника Кая Хаверца.

Уже сегодня Хаверц может дебютировать за "Челси", который ради его приглашения из "Байера" расстался с 71 миллионом фунтов.

Феллер чувствует, что в любое другое трансферное окно "Челси" было бы сложнее заполучить Кая, но на сей раз коронавирус устранил конкурентов лондонского клуба, что, в принципе, применимо и к другим приобретениям "синих".

"Челси" просто извлек для себя выгоду из периода коронавируса. В следующем году им было бы гораздо сложнее заполучить Кая. Другие заинтересованные клубы решили отложить крупные покупки в столь особенное и неопределенное время".

"Мы тоже понесли значительные убытки из-за коронавируса. Конечно, мы будем помнить об этом и не потратим полностью все те деньги, которые мы получили за Кая Хаверца, хотя нам все равно нужно что-нибудь предпринять, чтобы сохранить свой уровень или повысить его", — сообщил Феллер Bild.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 13:00

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  1. superglor 14.09.2020 13:56 # superglor
    29 дали - сразу видно отношение к якобы топ-игроку с таким номером.

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  2. gjchancel 14.09.2020 13:49 # gjchancel
    Это лучшее время для закупки и кредитов !! Так, что, синие совершенно правый сделав закупку именно сейчас.

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  3. drogba11cool 14.09.2020 13:48 # drogba11cool
    В любом случае в Челси перешёл бы, даже без коронавируса

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  4. sexan 14.09.2020 13:32 # sexan
    Ну чтож, будем поглядеть что да как.

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  5. geniusss 14.09.2020 13:02 # geniusss
    Челси гегемон трансферного окна

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