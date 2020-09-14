"Тоттенхэм" заинтересован в Данни Ингсе

Данни Ингс "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении нападающего "Саутгемптона" Данни Ингса.

Еще в минувшую пятницу главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо выразил уверенность, что клуб купит ему нападающего.

По факту "Тоттенхэм" находится в поисках дублера для своего бомбардира Харри Кейна уже более года, так и не заменив покинувшего клуб свободным агентом Фернандо Льоренте.

Как утверждает Football.London, Моуриньо надеется на скорейший приход новичка, учитывая обилие матчей на горизонте и утомительные выезды в Лиге Европы, однако в данный момент "шпоры" не близки к приобретению кого-либо.

При этом работа продолжается. "Тоттенхэм" составил шорт-лист нападающих и сейчас делает различные запросы. В списке "шпор", например, значатся Хабиб Диалло из "Метца", Карлос Винисиус из "Бенфики", Андреа Белотти из "Торино", Аркадиуш Милик из "Наполи" и Патсон Дака из "Ред Булл".

Также "Тоттенхэм" имеет давний интерес к 28-летнему Ингсу, который забил 22 гола в минувшем сезоне Премьер-Лиги, однако в Северном Лондоне опасаются, что Данни не захочет конкурировать с Кейном, не говоря уже об очевидной дороговизне этой сделки.


Метки Ингс, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. akado 14.09.2020 13:28 # akado
    Судя по трансферам Тоттенхем реальн ов середняка превращается. Печально.

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  2. roberto-89 14.09.2020 12:39 # roberto-89
    Добротный боевой игрок для ттх на данный момент ))))) вместо шпала Кейна самый раз, можно сказать топ для середняка ттх ))))) Вагифка точно одобряе ухехехехе

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  3. alexomck 14.09.2020 12:30 # alexomck
    британский паспорт + отличный сезон позади, святые спокойно 40-50кк минимум за него попросят. Шпоры могут интересоваться дальше.

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