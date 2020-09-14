Лэмпард поведал, что был лишен двузначного количества игроков из-за коронавируса

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поведал, что в некоторый момент предсезонного периода он был лишен двузначного количества игроков из-за коронавируса.

Минувшим летом пресса сообщала, что вернувшиеся из отпуска команды Премьер-Лиги столкнулись со вспышкой COVID-19, и в этом плане "Челси" не стал исключением.



Из-за коронавируса и международной паузы Лэмпард толком не смог поработать со своими игроками, однако "синие" подходят к матчу против "Брайтона" в понедельник в хорошем настроении.



"Коронавирус оказал разрушительный эффект".



"Во многих смыслах мне очень повезло. Я знаю, что нам удается приглашать игроков, которых мы хотели, и при этом мы уже обладаем сильным составом".



"Однако многие наши игроки оказались на карантине. Думаю, в один момент их количество было двузначным. Так что первая неделя тренировок во многом была потеряна для нас, а затем практически все игроки разъехались по сборным, и я не смог с ними поработать".



"В этой ситуации остается надеяться, что они будут улучшать форму чрез тренировки и матчи своих сборных. У меня отличные отношения со всеми тренерами сборных, куда ездили мои игроки, так что это не проблема. Однако суть в том, что наши игроки не были у нас в руках".



"Так что это было тяжело, однако мы должны забыть об этом, это осталось позади, и теперь мы вместе. Мы знаем, что ждет нас впереди. Мы знаем, какие матчи нам предстоит играть. Мы в предвкушении, и у нас хорошее предчувствие. Это ощущение, которое есть у меня и которое есть у команды", — цитирует Лэмпарда Goal.