Артета: "Виллиан хочет больше трофеев"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заверил, что вингер Виллиан прибыл на "Эмирейтс" голодным до трофеев.

Минувшим летом Виллиан присоединился к "Арсеналу" из "Челси" на правах свободного агента, заключив с "канонирами" роскошный контракт до 2023 года.



В своем предыдущем клубе Виллиан выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы, однако Артета уверен, что 32-летний прибыл в "Арсенал" отнюдь не доигрывать карьеру.



"Некоторым игрокам завоевание трофеев приносит насыщение, у них становится полный желудок. В случае с Виллианом у меня обратное ощущение. Он хочет еще больше трофеев, и он захотел перейти в другой клуб и достичь уровня, которого достигал прежде".



"Поэтому я очень доволен им. Против "Фулхэма" он показал, как сильно он этого хочет и как сильно он будет подстегивать других игроков к достижению этой цели", — цитирует Артету Goal.