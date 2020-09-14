Артета: "Виллиан хочет больше трофеев"

Виллиан и Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета заверил, что вингер Виллиан прибыл на "Эмирейтс" голодным до трофеев.

Минувшим летом Виллиан присоединился к "Арсеналу" из "Челси" на правах свободного агента, заключив с "канонирами" роскошный контракт до 2023 года.

В своем предыдущем клубе Виллиан выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы, однако Артета уверен, что 32-летний прибыл в "Арсенал" отнюдь не доигрывать карьеру.

"Некоторым игрокам завоевание трофеев приносит насыщение, у них становится полный желудок. В случае с Виллианом у меня обратное ощущение. Он хочет еще больше трофеев, и он захотел перейти в другой клуб и достичь уровня, которого достигал прежде".

"Поэтому я очень доволен им. Против "Фулхэма" он показал, как сильно он этого хочет и как сильно он будет подстегивать других игроков к достижению этой цели", — цитирует Артету Goal.


Метки Арсенал, Артета, Виллиан

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1142

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  1. kos9k 14.09.2020 11:15 # kos9k
    именно поэтому ушел из чхелси, да))

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  2. goey 14.09.2020 10:48 # goey
    ахахаха

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  3. cham21ons 14.09.2020 10:38 # cham21ons
    Артета: "Виллиан больше не хочет трофеев". Перевод с оригинального текста.

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  4. thegodfather 14.09.2020 10:16 # thegodfather
    И при чем тут арсенал?

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  5. vyrentz 14.09.2020 10:06 # vyrentz
    В Арсенале более перспективный проект, правильно сделал, что перешел

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  6. mixmaster 14.09.2020 10:03 # mixmaster
    топарь за бесплатно, найс

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