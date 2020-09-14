Артета: "Виллиан хочет больше трофеев"
Наставник "Арсенала" Микель Артета заверил, что вингер Виллиан прибыл на "Эмирейтс" голодным до трофеев.
Минувшим летом Виллиан присоединился к "Арсеналу" из "Челси" на правах свободного агента, заключив с "канонирами" роскошный контракт до 2023 года.
В своем предыдущем клубе Виллиан выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы, однако Артета уверен, что 32-летний прибыл в "Арсенал" отнюдь не доигрывать карьеру.
"Некоторым игрокам завоевание трофеев приносит насыщение, у них становится полный желудок. В случае с Виллианом у меня обратное ощущение. Он хочет еще больше трофеев, и он захотел перейти в другой клуб и достичь уровня, которого достигал прежде".
"Поэтому я очень доволен им. Против "Фулхэма" он показал, как сильно он этого хочет и как сильно он будет подстегивать других игроков к достижению этой цели", — цитирует Артету Goal.
14.09.2020 10:00
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Последние комментарии:
именно поэтому ушел из чхелси, да))
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ахахаха
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Артета: "Виллиан больше не хочет трофеев". Перевод с оригинального текста.
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И при чем тут арсенал?
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В Арсенале более перспективный проект, правильно сделал, что перешел
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топарь за бесплатно, найс
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