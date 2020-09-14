"Ливерпуль" готов дать шанс Груичу вместо покупки Алькантары

"Ливерпуль" готов отказаться от покупки полузащитника в это трансферное окно, чтобы попытаться интегрировать в первую команду Марко Груича.

На протяжении последних недель не утихают слухи о том, что "Ливерпуль" может купить Тиаго Алькантару из "Баварии". Однако в условиях кризиса чемпионы Премьер-Лиги не готовы выложить около 30 миллионов фунтов за 29-летнего испанца.



Вместо того, чтобы тратиться на Тиаго, главный тренер "красных" Юрген Клопп может дать шанс Груичу, который принадлежит мерсисайдскому клубу уже четыре с половиной года, но почти все это время скитался по арендам.



Ранее в это окно ходили слухи, что "Герта", которая арендовала Груича два последних сезона, может выкупить Марко за 20 миллионов фунтов, однако на "Энфилде" решили повременить с продажей 24-летнего серба.



"Ливерпуль" хочет сохранить его. Это может измениться, но не раньше января", — сообщил агент Фали Рамадами Kicker.