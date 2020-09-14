"Ливерпуль" готов дать шанс Груичу вместо покупки Алькантары

Марко Груич "Ливерпуль" готов отказаться от покупки полузащитника в это трансферное окно, чтобы попытаться интегрировать в первую команду Марко Груича.

На протяжении последних недель не утихают слухи о том, что "Ливерпуль" может купить Тиаго Алькантару из "Баварии". Однако в условиях кризиса чемпионы Премьер-Лиги не готовы выложить около 30 миллионов фунтов за 29-летнего испанца.

Вместо того, чтобы тратиться на Тиаго, главный тренер "красных" Юрген Клопп может дать шанс Груичу, который принадлежит мерсисайдскому клубу уже четыре с половиной года, но почти все это время скитался по арендам.

Ранее в это окно ходили слухи, что "Герта", которая арендовала Груича два последних сезона, может выкупить Марко за 20 миллионов фунтов, однако на "Энфилде" решили повременить с продажей 24-летнего серба.

"Ливерпуль" хочет сохранить его. Это может измениться, но не раньше января", — сообщил агент Фали Рамадами Kicker.


Метки Груич, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1894

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Последние комментарии:




  1. superperez101 14.09.2020 11:08 # superperez101
    вот еще

    https://socceronsunday.com/article/thiago-alcantara-signs-for-manchester-utd-on-4-year-deal/

    (ответить)

  2. superperez101 14.09.2020 11:07 # superperez101
    https://socceronsunday.com/article/klopp-collects-loose-change-outside-anfield-for-thiago-fee/

    прикольный сайт
    троллят всех

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  3. gunars 14.09.2020 10:57 # gunars
    Красава! Одобряю!)))

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  4. sausage 14.09.2020 10:50 # sausage
    Может дать шанс, а может и не дать... Михайло, иди нахуй с такими «новостями». Ну реально хуйню собираешь или сам генерируешь.

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  5. vyrentz 14.09.2020 09:59 # vyrentz
    Все понятно. Мы тут на фапле видать самые заинтересованные в успехе команды люди.

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  6. b84 14.09.2020 09:45 # b84
    опять на старые грабли...

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  7. division 14.09.2020 09:41 # division
    Надо бы пересмотреть мои прогнозы по картонным. Место в Ле будет оглушительным успехом. А так будут бороться за попадание в десятку

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  8. liverpool888 14.09.2020 09:36 # liverpool888
    Да вы издеваетесь!
    Приобретение Алькантары важно.
    Не хотелось бы в этом сезоне довольствоваться большим количеством ничьих из-за проблем в позиционных атаках.
    Игра команды должна эволюционировать, нужно что-то менять, выходить на новый уровень. Соперники за два сезона смогли подобрать противоядие к нашей игре.
    Я смотрел нарезки и статистику Груича, меня не впечатлило.

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  9. scholes22 14.09.2020 09:33 # scholes22
    Uahahahahahahahahshshahhshshahahahahahahahah

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  10. brown-ale 14.09.2020 09:23 # brown-ale
    Равноценная замена.

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  11. keremet 14.09.2020 09:15 # keremet
    Бля, не едут к нам, епт! Алькантара к нам не поедет!

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  12. yamateh 14.09.2020 09:10 # yamateh
    Пусть таки будет ору

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  13. lfcynwa 14.09.2020 09:08 # lfcynwa
    бляяяяяяяяя топарики подъехали очередные

    выпускайте спиринга

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