"Ливерпуль" готов дать шанс Груичу вместо покупки Алькантары
"Ливерпуль" готов отказаться от покупки полузащитника в это трансферное окно, чтобы попытаться интегрировать в первую команду Марко Груича.
На протяжении последних недель не утихают слухи о том, что "Ливерпуль" может купить Тиаго Алькантару из "Баварии". Однако в условиях кризиса чемпионы Премьер-Лиги не готовы выложить около 30 миллионов фунтов за 29-летнего испанца.
Вместо того, чтобы тратиться на Тиаго, главный тренер "красных" Юрген Клопп может дать шанс Груичу, который принадлежит мерсисайдскому клубу уже четыре с половиной года, но почти все это время скитался по арендам.
Ранее в это окно ходили слухи, что "Герта", которая арендовала Груича два последних сезона, может выкупить Марко за 20 миллионов фунтов, однако на "Энфилде" решили повременить с продажей 24-летнего серба.
"Ливерпуль" хочет сохранить его. Это может измениться, но не раньше января", — сообщил агент Фали Рамадами Kicker.
14.09.2020 09:00
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вот еще
https://socceronsunday.com/article/thiago-alcantara-signs-for-manchester-utd-on-4-year-deal/
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https://socceronsunday.com/article/klopp-collects-loose-change-outside-anfield-for-thiago-fee/
прикольный сайт
троллят всех
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Красава! Одобряю!)))
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Может дать шанс, а может и не дать... Михайло, иди нахуй с такими «новостями». Ну реально хуйню собираешь или сам генерируешь.
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Все понятно. Мы тут на фапле видать самые заинтересованные в успехе команды люди.
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опять на старые грабли...
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Надо бы пересмотреть мои прогнозы по картонным. Место в Ле будет оглушительным успехом. А так будут бороться за попадание в десятку
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Да вы издеваетесь!
Приобретение Алькантары важно.
Не хотелось бы в этом сезоне довольствоваться большим количеством ничьих из-за проблем в позиционных атаках.
Игра команды должна эволюционировать, нужно что-то менять, выходить на новый уровень. Соперники за два сезона смогли подобрать противоядие к нашей игре.
Я смотрел нарезки и статистику Груича, меня не впечатлило.
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Uahahahahahahahahshshahhshshahahahahahahahah
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Равноценная замена.
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Бля, не едут к нам, епт! Алькантара к нам не поедет!
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Пусть таки будет ору
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бляяяяяяяяя топарики подъехали очередные
выпускайте спиринга
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