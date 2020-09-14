Моуриньо рассказал, что несколько его игроков переболели коронавирусом
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что предсезонная подготовка его команды была нарушена тем, что сразу несколько игроков первой команды переболели коронавирусом.
Сезон Премьер-Лиги 2020/21 "шпоры" начали с домашнего поражения 0:1 от "Эвертона", ничем не ответив на гол Доминика Калверт-Левина в начале второго тайма.
После матча Моуриньо говорил, что его команда "лениво прессинговала" и в целом была в неважной физической форме. Однако Жозе не готов взять ответственность на себя — во всем виноват COVID-19.
"Харри Кейн тренировался с нами только раз. Мусса Сиссоко — дважды. Я не собираюсь перечислять игрока за игроком. В силу различных причин многие наши игроки не имели полноценного предсезонного периода".
"У нас было несколько положительных результатов на коронавирус. Мы имеем право не раскрывать имена этих игроков, но у нас были как заболевшие игроки, так и игроки, которые отправились под карантин из-за близких контактов с заболевшими".
"Один из игроков отправился под карантин, потому что провел отпуск в стране, по возвращении откуда правительство обязывает тебя сесть на карантин. Вдобавок многие из них ездили в свои сборные, так что это был сложный предсезонный период", — цитирует Моуриньо BBC.
14.09.2020 08:00
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просто батя астера
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Опять ноет засранец
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Классика)
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