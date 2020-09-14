Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику своего коллеги Юргена Клоппа "Ливерпуля" по поводу огромных трат "синих" в это трансферное окно.
В это окно "Челси" инвестировал уже более 200 миллионов фунтов в укрепление состава, и Клопп, вынужденный оправдываться за пассивность собственного клуба, указал на то, что у "синих" просто богатый владелец, для которого кризис нипочем.
"В данный момент мир имеет дело с большой неопределенностью. Похоже, для некоторых клубов будущее выглядит менее неопределенным — для тех, которыми владеют страны и олигархи. Такова правда. У нас другого вида клуб", — говорил Клопп.
После таких слов Лэмпард поспешил встать на защиту "Челси" и указать Клоппу на то, что в недавнем прошлом "Ливерпуль" тоже позволял себе тратить огромные суммы денег.
"Я бы сказал, меня не столько разозлили его слова, сколько позабавили. Потому что, думаю, когда ты говоришь о владельцах клубов, то сфера их бизнеса не имеет значения. Владельцы клубов Премьер-Лиги в любом случае очень богаты".
"Думаю, последние четыре с половиной года или пять лет для "Ливерпуля" — это великолепная история становления клуба. За это время, что Юрген Клопп там находится, их селекция достигла очень высокого уровня".
"Реальность такова, что в современную эру все выигрывавшие Премьер-Лигу клубы — за исключением, может быть "Лестера", подарившего нам невероятную историю — проводили хорошую селекцию и тратили большие деньги. И вы можете пройтись по игрокам "Ливерпуля": Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах. Это невероятные игроки, которые покупались по очень высокой цене".
"Так что "Ливерпуль" делал это и делал на протяжении длительного времени. Мы же находились под трансферным запретом и раньше пытались искать усиление во внутренних резервах".
"Поэтому, думаю, это нормально. Нет смысла вести математические подсчеты, потому что все мы и так знаем, что "Ливерпуль" тратил много. Но мы также знаем, что у них невероятный тренер и невероятные игроки".
"Ливерпуль" поступил очень умно, сохраняя веру в своего тренера и в свою систему на протяжении нескольких лет. Так что это отличная история, но история, в которой на игроков тратились деньги".
"Этим летом мы потратились на игроков, и теперь нам нужно проделать большую работу", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
14.09.2020 07:00
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https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1
За пять лет у ЛФК на трансферах -72млн, а у Челси -232млн
Чувствуете разницу? Кто-то тратит свои, а кто-то чукотские. Сутулый пёс тут хуйни наговорил
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как только пару капель жолтой, сразу ветка наполняется фонадами щолсе. бегут на запах.
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Клопп забыть не может как Лэмпард опустил его
(ответить)
Ну так то лэмпард может легко еще и отпиздить клоппа..так что легко отделался
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насекомое последнее время очень часто ноет, но френк четко окропил его.
а по мне дак намного честнее покупать игроков на деньги владельца клуба, чем судей на "честно заработанные"
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У Клоппа лучшая защита, это нападение. Чтобы его клуб не оьвиняли в отсутствии трансферов, он обвиняет тех, кто имеет трансферы
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Ну по сути прав сутулый. Мы продали Коута и инвестировали эти деньги обратно на трансферы, а они продали Азара, ну и плюс пару ТО пропустили из-за бана. Все тут честно.
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адекватно обоссал
лучший
просто нереальный топ
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Лэмпард какой - то долбаеб.
Клопп вообще не критиковал Челси, а лишь сказал, что ЛФК не может так тратить и у каждого свой путь.
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Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах.
Источник: http://fapl.ru/posts/80917/?c=1
куплены с продажи Коутиньо, какой же Лампард глупый:(
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Всё чётко. А клёпа уже занбал ныть.
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Сейчас колбасники скажут, что они были куплены на деньги клуба, а Челси купил их на деньги Абрамовича)) ждём
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