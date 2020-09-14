Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику своего коллеги Юргена Клоппа "Ливерпуля" по поводу огромных трат "синих" в это трансферное окно.

В это окно "Челси" инвестировал уже более 200 миллионов фунтов в укрепление состава, и Клопп, вынужденный оправдываться за пассивность собственного клуба, указал на то, что у "синих" просто богатый владелец, для которого кризис нипочем.



"В данный момент мир имеет дело с большой неопределенностью. Похоже, для некоторых клубов будущее выглядит менее неопределенным — для тех, которыми владеют страны и олигархи. Такова правда. У нас другого вида клуб", — говорил Клопп.



После таких слов Лэмпард поспешил встать на защиту "Челси" и указать Клоппу на то, что в недавнем прошлом "Ливерпуль" тоже позволял себе тратить огромные суммы денег.



"Я бы сказал, меня не столько разозлили его слова, сколько позабавили. Потому что, думаю, когда ты говоришь о владельцах клубов, то сфера их бизнеса не имеет значения. Владельцы клубов Премьер-Лиги в любом случае очень богаты".



"Думаю, последние четыре с половиной года или пять лет для "Ливерпуля" — это великолепная история становления клуба. За это время, что Юрген Клопп там находится, их селекция достигла очень высокого уровня".



"Реальность такова, что в современную эру все выигрывавшие Премьер-Лигу клубы — за исключением, может быть "Лестера", подарившего нам невероятную историю — проводили хорошую селекцию и тратили большие деньги. И вы можете пройтись по игрокам "Ливерпуля": Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах. Это невероятные игроки, которые покупались по очень высокой цене".



"Так что "Ливерпуль" делал это и делал на протяжении длительного времени. Мы же находились под трансферным запретом и раньше пытались искать усиление во внутренних резервах".



"Поэтому, думаю, это нормально. Нет смысла вести математические подсчеты, потому что все мы и так знаем, что "Ливерпуль" тратил много. Но мы также знаем, что у них невероятный тренер и невероятные игроки".



"Ливерпуль" поступил очень умно, сохраняя веру в своего тренера и в свою систему на протяжении нескольких лет. Так что это отличная история, но история, в которой на игроков тратились деньги".



"Этим летом мы потратились на игроков, и теперь нам нужно проделать большую работу", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.