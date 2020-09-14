Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат "Челси"

Фрэнк Лэмпард и Юрген Клопп Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику своего коллеги Юргена Клоппа "Ливерпуля" по поводу огромных трат "синих" в это трансферное окно.

В это окно "Челси" инвестировал уже более 200 миллионов фунтов в укрепление состава, и Клопп, вынужденный оправдываться за пассивность собственного клуба, указал на то, что у "синих" просто богатый владелец, для которого кризис нипочем.

"В данный момент мир имеет дело с большой неопределенностью. Похоже, для некоторых клубов будущее выглядит менее неопределенным — для тех, которыми владеют страны и олигархи. Такова правда. У нас другого вида клуб", — говорил Клопп.

После таких слов Лэмпард поспешил встать на защиту "Челси" и указать Клоппу на то, что в недавнем прошлом "Ливерпуль" тоже позволял себе тратить огромные суммы денег.

"Я бы сказал, меня не столько разозлили его слова, сколько позабавили. Потому что, думаю, когда ты говоришь о владельцах клубов, то сфера их бизнеса не имеет значения. Владельцы клубов Премьер-Лиги в любом случае очень богаты".

"Думаю, последние четыре с половиной года или пять лет для "Ливерпуля" — это великолепная история становления клуба. За это время, что Юрген Клопп там находится, их селекция достигла очень высокого уровня".

"Реальность такова, что в современную эру все выигрывавшие Премьер-Лигу клубы — за исключением, может быть "Лестера", подарившего нам невероятную историю — проводили хорошую селекцию и тратили большие деньги. И вы можете пройтись по игрокам "Ливерпуля": Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах. Это невероятные игроки, которые покупались по очень высокой цене".

"Так что "Ливерпуль" делал это и делал на протяжении длительного времени. Мы же находились под трансферным запретом и раньше пытались искать усиление во внутренних резервах".

"Поэтому, думаю, это нормально. Нет смысла вести математические подсчеты, потому что все мы и так знаем, что "Ливерпуль" тратил много. Но мы также знаем, что у них невероятный тренер и невероятные игроки".

"Ливерпуль" поступил очень умно, сохраняя веру в своего тренера и в свою систему на протяжении нескольких лет. Так что это отличная история, но история, в которой на игроков тратились деньги".

"Этим летом мы потратились на игроков, и теперь нам нужно проделать большую работу", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 07:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 14.09.2020 08:23 # vyrentz
    Пинсы, сглатывайте вместе с вашим диспетчером
    https://www.transfermarkt.co.uk/premier-league/fuenfjahresvergleich/wettbewerb/GB1
    За пять лет у ЛФК на трансферах -72млн, а у Челси -232млн
    Чувствуете разницу? Кто-то тратит свои, а кто-то чукотские. Сутулый пёс тут хуйни наговорил

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  2. acceptodessa 14.09.2020 07:55 # acceptodessa
    как только пару капель жолтой, сразу ветка наполняется фонадами щолсе. бегут на запах.

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  3. drogba11cool 14.09.2020 07:54 # drogba11cool
    Клопп забыть не может как Лэмпард опустил его

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  4. asnural 14.09.2020 07:45 # asnural
    Ну так то лэмпард может легко еще и отпиздить клоппа..так что легко отделался

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  5. j-silver 14.09.2020 07:44 # j-silver
    насекомое последнее время очень часто ноет, но френк четко окропил его.
    а по мне дак намного честнее покупать игроков на деньги владельца клуба, чем судей на "честно заработанные"

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  6. beatles-red 14.09.2020 07:44 # beatles-red
    У Клоппа лучшая защита, это нападение. Чтобы его клуб не оьвиняли в отсутствии трансферов, он обвиняет тех, кто имеет трансферы

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  7. tigerpool 14.09.2020 07:40 # tigerpool
    Ну по сути прав сутулый. Мы продали Коута и инвестировали эти деньги обратно на трансферы, а они продали Азара, ну и плюс пару ТО пропустили из-за бана. Все тут честно.

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  8. meshuggah 14.09.2020 07:38 # meshuggah
    адекватно обоссал
    лучший
    просто нереальный топ

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  9. mikkiynwa 14.09.2020 07:24 # mikkiynwa
    Лэмпард какой - то долбаеб.

    Клопп вообще не критиковал Челси, а лишь сказал, что ЛФК не может так тратить и у каждого свой путь.

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  10. alexomck 14.09.2020 07:14 # alexomck
    Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах.

    Источник: http://fapl.ru/posts/80917/?c=1

    куплены с продажи Коутиньо, какой же Лампард глупый:(

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  11. palach221078 14.09.2020 07:04 # palach221078
    Всё чётко. А клёпа уже занбал ныть.

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  12. iceteam 14.09.2020 07:01 # iceteam
    Сейчас колбасники скажут, что они были куплены на деньги клуба, а Челси купил их на деньги Абрамовича)) ждём

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