Светская хроника за понедельник

Мохамед Салах стал целью номер один для "Барселоны". "Манчестер Юнайтед" сможет подписать Гарета Бэйла всего за 18.5 млн. фунтов. "Челси" готов отправить Каллума Хадсон-Одои в аренду. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Интер" готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, купленного у "Тоттенхэма" только в январе. (Mundo Deportivo)



Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сделал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха своей целью номер один. (Daily Express)



"Манчестер Юнайтед" надеется завершить приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо до матча против "Кристал Пэлас" 19 сентября. (Dagbladet)



"Юнайтед" будет достаточно заплатить 18.5 млн. фунтов, чтобы заполучить вингера "Реала" Гарета Бэйла. (Goal)



Защитник "Реала" Серхио Регилон предпочитает вернуться в "Севилью" вместо перехода в "Юнайтед". (AS)



"Порту" понизил цену до 18.5 млн. фунтов за левого защитника Алекса Теллеса, который интересен "Юнайтед". (A Bola)



"Юнайтед" готов заплатить 23 млн. фунтов за 19-летнего защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле. (L'Equipe)



"Челси" может продать четырех игроков, чтобы на вырученные деньги купить у "Вест Хэма" Деклана Райса. (Daily Star)



"Челси" подумывает отпустить вингера Каллума Хадсон-Одои в аренду. (90min)



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер может быть прода в "Лидс". (Daily Mail)



Главный тренер "Интера" Антонио Конте заинтересован в защитнике "Челси" Маркосе Алонсо. (Sky Italia)



"Арсенал" установил цену в 22 млн. фунтов за полузащитника Лукаса Торрейру. (Tuttosport)



Голкипер "Дижона" Рунар Алекс Рунарссон может перейти в "Арсенал". (The Telegraph)



"Торино" отклонил предложение "Тоттенхэма" об аренде нападающего Андреа Белотти. (Sky Italia)



"Тоттенхэм" присматривается к нападающему "Браги" Паулинью. (90min)



"Тоттенхэм" может подписать нападающего Александера Серлота, который находится в "Трабзонспоре" на правах двухлетней аренды из "Кристал Пэлас". (Daily Express)



"Бернли" предложит 8 млн. фунтов за шведского атакующего полузащитника "Майнца" Робина Квайсона. (Daily Mail)



"Вест Бромвич" продвигается в переговорах о покупке нападающего "Уотфорда" Троя Дини. (Football Insider)



"Астон Вилла" собирается заплатить 16.6 млн. фунтов за нападающего "Вердера" Милота Рашицу. (Bild)



"Ньюкасл" сделал запрос насчет вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, который также интересе "Лестеру". (Inside Futbol)



"Борнмут" сообщил "Лестеру", что вингер Дэвид Брукс стоит 50 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



У главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне был выявлен коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно. (BBC)



Экс-вингер "Челси" Арьен Роббен дебютировал за "Гронинген", получив травму уже на 29-й минуте. (The Sun)



Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден пытался встретиться с еще одной девушкой, пока находился в сборной Англии. (The Sun)



Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду подарил своей девушке обручальное кольцо стоимостью 615 тыс. фунтов. (The Sun)