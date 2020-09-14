Светская хроника за понедельник

Светская хроника Мохамед Салах стал целью номер один для "Барселоны". "Манчестер Юнайтед" сможет подписать Гарета Бэйла всего за 18.5 млн. фунтов. "Челси" готов отправить Каллума Хадсон-Одои в аренду. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Интер" готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, купленного у "Тоттенхэма" только в январе. (Mundo Deportivo)

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сделал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха своей целью номер один. (Daily Express)

"Манчестер Юнайтед" надеется завершить приобретение вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо до матча против "Кристал Пэлас" 19 сентября. (Dagbladet)

"Юнайтед" будет достаточно заплатить 18.5 млн. фунтов, чтобы заполучить вингера "Реала" Гарета Бэйла. (Goal)

Защитник "Реала" Серхио Регилон предпочитает вернуться в "Севилью" вместо перехода в "Юнайтед". (AS)

"Порту" понизил цену до 18.5 млн. фунтов за левого защитника Алекса Теллеса, который интересен "Юнайтед". (A Bola)

"Юнайтед" готов заплатить 23 млн. фунтов за 19-летнего защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле. (L'Equipe)

"Челси" может продать четырех игроков, чтобы на вырученные деньги купить у "Вест Хэма" Деклана Райса. (Daily Star)

"Челси" подумывает отпустить вингера Каллума Хадсон-Одои в аренду. (90min)

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер может быть прода в "Лидс". (Daily Mail)

Главный тренер "Интера" Антонио Конте заинтересован в защитнике "Челси" Маркосе Алонсо. (Sky Italia)

"Арсенал" установил цену в 22 млн. фунтов за полузащитника Лукаса Торрейру. (Tuttosport)

Голкипер "Дижона" Рунар Алекс Рунарссон может перейти в "Арсенал". (The Telegraph)

"Торино" отклонил предложение "Тоттенхэма" об аренде нападающего Андреа Белотти. (Sky Italia)

"Тоттенхэм" присматривается к нападающему "Браги" Паулинью. (90min)

"Тоттенхэм" может подписать нападающего Александера Серлота, который находится в "Трабзонспоре" на правах двухлетней аренды из "Кристал Пэлас". (Daily Express)

"Бернли" предложит 8 млн. фунтов за шведского атакующего полузащитника "Майнца" Робина Квайсона. (Daily Mail)

"Вест Бромвич" продвигается в переговорах о покупке нападающего "Уотфорда" Троя Дини. (Football Insider)

"Астон Вилла" собирается заплатить 16.6 млн. фунтов за нападающего "Вердера" Милота Рашицу. (Bild)

"Ньюкасл" сделал запрос насчет вингера "Ромы" Дженгиза Ундера, который также интересе "Лестеру". (Inside Futbol)

"Борнмут" сообщил "Лестеру", что вингер Дэвид Брукс стоит 50 млн. фунтов. (The Sun)

Другое

У главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне был выявлен коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно. (BBC)

Экс-вингер "Челси" Арьен Роббен дебютировал за "Гронинген", получив травму уже на 29-й минуте. (The Sun)

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден пытался встретиться с еще одной девушкой, пока находился в сборной Англии. (The Sun)

Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду подарил своей девушке обручальное кольцо стоимостью 615 тыс. фунтов. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 4035

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. roma-1878 14.09.2020 08:32 # roma-1878
    Кого первого турнут в этом сезоне, ваши ставки господа?)
    Мойес
    Паркер
    Маур
    Лэмпард

    (ответить)

  2. scouser2005 14.09.2020 08:04 # scouser2005
    Поглядим как сегодня чайки будут пенсов возить.. Атататата ))

    (ответить)

  3. drogba11cool 14.09.2020 07:57 # drogba11cool
    Всем напоминаю, что Челси самый важный клуб Англии, смотрите и наблюдайте.

    (ответить)

  4. drogba11cool 14.09.2020 07:56 # drogba11cool
    "Интер" готов продать полузащитника Кристиана Эриксена, купленного у "Тоттенхэма" только в январе. (Mundo Deportivo)

    вообще-то свободным подписали

    (ответить)

  5. tigerpool 14.09.2020 07:51 # tigerpool
    Салаха на Санчо, Мане на Мбаппе. Окуенно !

    (ответить)

  6. chlesea88 14.09.2020 07:39 # chlesea88
    Пн еле начался а уже слухи поползли

    (ответить)

  7. zazszu 14.09.2020 07:24 # zazszu
    Закрой пасть колбасное очко ты наше

    (ответить)

  8. alexomck 14.09.2020 06:13 # alexomck
    "Астон Вилла" собирается заплатить 16.6 млн. фунтов за нападающего "Вердера" Милота Рашицу. (Bild)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80916/?c=1#c7204352

    опять пытаются скупить все что движется, ничему жизнь не учит.


    "Торино" отклонил предложение "Тоттенхэма" об аренде нападающего Андреа Белотти. (Sky Italia)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80916/?c=1#c7204352

    петуху зимой уже 27 - Турин мёртвой хваткой вцепился.

    (ответить)

  9. alexomck 14.09.2020 06:04 # alexomck
    "Челси" подумывает отпустить вингера Каллума Хадсон-Одои в аренду. (90min)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80916/?c=1#c7204351

    с его личкой пенсы ещё и з/п будут сами ему выплачивать в аренде, удачи:)

    (ответить)

  10. alexomck 14.09.2020 06:01 # alexomck
    Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сделал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха своей целью номер один. (Daily Express)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80916/

    махнуть на Санчо не глядя, только утка:(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: