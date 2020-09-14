"Юнайтед" ищет альтернативы Санчо

"Манчестер Юнайтед" близок к тому, чтобы отказаться от приобретения Джейдона Санчо в это трансферное окно, и уже ищет альтернативы вингеру дортмундской "Боруссии".

На днях английские медиа в один голос сообщили, что "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с лагерем Санчо.



Действительно, условия личного контракта более не являются проблемой, но "Боруссия" продолжает требовать за свою звезду 108 миллионов фунтов, совершенно не желая идти на уступки, и именно в этом главная загвоздка.



Как сообщает The Telegraph со ссылкой на свой источник в клубе, "красные дьяволы" считают установленную за Джейдона цену не соответствующей реалиям рынка и уже переключили внимание на альтернативные варианты укрепления фланговой игры.



Не исключено, что "Юнайтед" попытается арендовать какого-нибудь вингера, вместо покупки. На радаре у "дьяволов" находятся опытные Гарет Бэйл, Иван Перишич и Дуглас Коста.