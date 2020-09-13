"Астон Вилла" согласовала компенсацию за Бертрана Траоре

"Астон Вилла" согласовала стоимость вингера "Лиона" Бертрана Траоре в размере 17 миллионов фунтов.

Траоре, который знает ассистента главного тренера "вилланов" Джона Терри по своему периоду в "Челси", должен прибыть в Бирмингем в начале предстоящей недели для прохождения медобследования, сообщает Sky Sports.



За плечами у Бертрана три года выступлений за "Лион" после того, как он не смог заиграть в "Челси". В минувшем сезоне 25-летний игрок сборной Буркина-Фасо провел 32 матча во всех соревнованиях и добрался со своим клубом до 1/2 финала Лиги Чемпионов.



Самым же продуктивным сезоном Траоре стал его первый в "Лионе" — 2017/18, — когда он забил 17 голов.



Также "Астон Вилла" готовится подтвердить приобретение голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса за 16 млн. фунтов и продолжает переговоры насчет нападающего "Вердера" Милота Рашицы, оцениваемого в 18.5 млн. фунтов.