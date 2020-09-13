Моуриньо расстроен "ленивым" "Тоттенхэмом"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил невзрачную игру своей команды в матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

Новый сезон Премьер-Лиги "шпоры" начали с домашнего поражения 0:1 от "Эвертона". "Тоттенхэм" выглядел просто удручающим образом после гола, пропущенного в начале второго тайма.



По словам Жозе, его команде просто не хватило физических сил и правильного настроя, чтобы ответить на гол Доминика Калверт-Левина. Теперь игроков "Тоттенхэма" ждет разбор полетов.



"После гола соперник имел больше моментов, и это следствие пропущенного гола и недостаточной физической формы некоторых игроков".



"Но до гола мы хорошо играли. Мы имел два невероятных момента, когда два сейва совершил Джордан Пикфорд. Мы не забили. Игра была открытой".



"Во втором тайме единственный гол и случившее после него предопределили результат".



"Если ты позволишь такой хорошей команде, как "Эвертон", свободно разыгрывать мяч от обороны, им будет очень комфортно благодаря наличию очень техничных игроков. Если ты не прессингуешь их, то поплатишься за это".



"Мы были ленивы в своем прессинге. Это следствие плохой формы, плохого предсезонного периода. У некоторых игроков даже не было этого предсезонного периода. Некоторые игроки в неправильном состоянии духа, но я не хочу говорить об этом — я не уверен до конца".



"Сопернику было слишком легко, имея возможность разыгрывать мяч от обороны".



"Это был сложный матч, потому что у некоторых игроков не было предсезонного периода в силу различных причин. Мы провели все вместе лишь пару дней. Имея два дня перед матчем, ты не сможешь над многим поработать".



"Такой гол нельзя засчитывать, когда у тебя есть шесть рефери и VAR — они позволили передвинуть мяч на пять или шесть метров вперед при розыгрыше штрафного, а это большая разница".



"Я расстроен своей командой. Я так рад, что Amazon больше нет в раздевалке, и все сказанное останется между нами", — сообщил Моуриньо BBC.