"Тоттенхэм" поспорит с "Юнайтед" за Регилона

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо готов составить конкуренцию своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" в борьбе за левого защитника "Реала" Серхио Регилона.

Обладая Ферланом Менди и Марсело, "Реал" готов обсудить продажу Регилона, который вернулся в Мадрид после блестящего сезона аренды в "Севилье".



Предполагается, что Серхио может быть доступен для трансфера за 25 миллионов фунтов, и эта цена устраивает и "шпор", и "красных дьяволов".



Ожидается, что ситуация с будущим Регилона прояснится на предстоящей неделе, и Daily Mail называет два клуба Премьер-Лиги фаворитами в борьбе за 23-летнего игрока сборной Испании.



"Севилья" не отказалась бы вернуть Регилона, но соперничать с "Тоттенхэмом" и "Юнайтед" в финансовом плане не может.