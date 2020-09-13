"Тоттенхэм" поспорит с "Юнайтед" за Регилона
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо готов составить конкуренцию своему бывшему клубу "Манчестер Юнайтед" в борьбе за левого защитника "Реала" Серхио Регилона.
Обладая Ферланом Менди и Марсело, "Реал" готов обсудить продажу Регилона, который вернулся в Мадрид после блестящего сезона аренды в "Севилье".
Предполагается, что Серхио может быть доступен для трансфера за 25 миллионов фунтов, и эта цена устраивает и "шпор", и "красных дьяволов".
Ожидается, что ситуация с будущим Регилона прояснится на предстоящей неделе, и Daily Mail называет два клуба Премьер-Лиги фаворитами в борьбе за 23-летнего игрока сборной Испании.
"Севилья" не отказалась бы вернуть Регилона, но соперничать с "Тоттенхэмом" и "Юнайтед" в финансовом плане не может.
13.09.2020 21:00
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Охуенно, чё. Реал явно нуждается в бабле и хочет продать, будем посмотреть...
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Тоттенхэм в состоянии поспорить лишь со здравым смыслом, гавно обоссаное, которое не достойно играть в лучшей лиге мира. Место петушков - на гриле.
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