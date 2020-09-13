"Тоттенхэм" проиграл дома "Эвертону"
"Тоттенхэм" начал новый сезон Премьер-Лиги с домашнего поражения против "Эвертона" — 0:1.
В стартовом составе "шпор" нашлось место для новичков Мэтта Дохерти и Пьер-Эмиля Хейбьерга. Джо Харт расположился в запасе.
У "ирисок" в старте дебютировали Аллан, Абдулай Дукуре и Хамес Родригес.
Благодаря своим звездным новичкам гости демонстрировали хороший контроль мяча в начале матча, а на 16-й минуте создали первый голевой момент. Вернее, его для соперника создал "Тоттенхэм" — Бен Дэвис выполнил поперечную передачу, которую перехватил Ришарлисон, затем бразилец обошел Уго Льориса, но из-за высокой скорости промахнулся по пустому углу ворот.
Когда первый тайм перевалил за свою половину, хозяева стали втягиваться в игру. На 33-й минуте "шпорам" удалась быстрая контратака, которую завершал Деле Алли, однако Джордан Пикфорд не позволил своему партнеру по сборной Англии поразить ближний угол ворот.
На 42-й минуте голкипер "Эвертона" совершил еще один отличный сейв, ногой отразив удар в упор Дохерти, который сыграл в стенку с Харри Кейном.
Во втором тайме "ириски" вернули себе инициативу и уже на 55-й минуте открыли счет. Люка Динь исполнил стандарт с левого фланга, навесив в центр штрафной, откуда головой пробил Доминик Калверт-Левин — 0:1.
Пропущенный гол удручающе подействовал на хозяев, тогда как гости продолжили атаковать и создавать опасные моменты.
"Тоттенхэм" слегка активизировался лишь в заключительные 10 минут, но кроме контроля мяча ничего предложить не смог — Пикфорд оставался без работы.
Обросший мышцами "Эвертон" провел качественный матч и одержал заслуженную победу, а вот "Тоттенхэм", откровенно говоря, разочаровал своей игрой.
"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче
13.09.2020 20:20
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Последние комментарии:
Эве был лучше. Заслуженная победа
(ответить)
Мауринью нужно срочно гнать нахуй Сона и Кейна...это пиздец какой то .два дерева которые сегодня играли против Тотенхема.
(ответить)
пенсы уже солому постелили уехехехехехеххее, очко сжалась до точки уауехехехеххехехехехехехехеххееххехе ЛФК чемпики )))))
(ответить)
пи3дато первйы матч с тремя добротными новичками на работе пропускать. где быстрее всего фулл игры выкладывают ?
(ответить)
Первый матч сезона, эмоции конечно у меня зашкаливают, всё впереди впринципе, но проигрывать обидно в первом туре, хорошо, что ещё Ричарлисон простил в первом тайме, так бы вообще всё плохо было.
(ответить)
Представляю как у Маура пердак горит.
Анчи топчик.
(ответить)
Даже хуй знает, чего не хватает нашему составу, по физухе очень слабо, будто последний тур играли в сезоне, посмотрим, что будет в следующем туре, Кейн должен брать игру на себя, готовых моментов ему не ждать с такой игрой.
(ответить)
Когда на папа Карло не давит руководство, он умеет давать результат. Будет интересно понаблюдать за "ирисками" в этом сезоне
(ответить)
шпорам надо распродать всех своих топов и собрать новую команду. Хоть наварятся так. Этот состав закончился как команда после финала лч. А моуриньо пора на пенсию или в Катар или Китай
(ответить)
у петушков всего один игрок, способный двигать мяч вперед и связывать полузащиту и атаку, это ндомбеле, если у них с мавриньо какие-то терки, то, в отсутствии нормального усиления в центр, туда можно перевести лукаса
(ответить)
Шпоры тухляк какой-то выдали. Пара моментов в первом тайме, остальное безыдейное пинание мяча. Сон, Кейн не о чём, явно не в форме ещё. Ставка Маура на Тоби слишком авантюрная. Тут тот случай, когда опыт не компенсирует снижение физических кондиций и это было понятно ещё в прошлом сезоне.
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ЛЕЖАТЬ + САСАТЬ
ЛОНДОН СИНИЙ и не каких больше уе6анских цветов в столице!!
MU club pidorasov
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В полузащите Эвертон вообще бистяры. Одна из лучших линий в АПЛ.
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Ндомбеле должен играть рядом с Алли, хотя бы попробовать так сыграть разок, есть потенциал и старается француз, это видно, Моуриньо принципы я ебал.
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Привет Хосе. Как дела?
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ахаххаха чмоур лох
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Ничего не изменилось. Все та же бестолковая нудота.
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ща иксперты на фапле, после одной игры, все перспективы обрисуют:))
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По поводу новых приобретений, все отлично, что Доэрти, что Хейберг показали себя отлично, атака совершенно беззубая, Сон вместо того, что бы идти вперед, постоянно бежит к своим воротам, играет не чисто, Кейн постоянно ждет лучшего момента, Сиссоко еще в отпуске, Дайер неплох, в остальном все плохо, надеюсь сделают работу над ошибками, с таким макаром и настроем место только в середине таблицы.
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Пох на середняков, но банана с победой
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