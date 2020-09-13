"Тоттенхэм" проиграл дома "Эвертону"

"Тоттенхэм" начал новый сезон Премьер-Лиги с домашнего поражения против "Эвертона" — 0:1.

В стартовом составе "шпор" нашлось место для новичков Мэтта Дохерти и Пьер-Эмиля Хейбьерга. Джо Харт расположился в запасе.



У "ирисок" в старте дебютировали Аллан, Абдулай Дукуре и Хамес Родригес.



Благодаря своим звездным новичкам гости демонстрировали хороший контроль мяча в начале матча, а на 16-й минуте создали первый голевой момент. Вернее, его для соперника создал "Тоттенхэм" — Бен Дэвис выполнил поперечную передачу, которую перехватил Ришарлисон, затем бразилец обошел Уго Льориса, но из-за высокой скорости промахнулся по пустому углу ворот.



Когда первый тайм перевалил за свою половину, хозяева стали втягиваться в игру. На 33-й минуте "шпорам" удалась быстрая контратака, которую завершал Деле Алли, однако Джордан Пикфорд не позволил своему партнеру по сборной Англии поразить ближний угол ворот.



На 42-й минуте голкипер "Эвертона" совершил еще один отличный сейв, ногой отразив удар в упор Дохерти, который сыграл в стенку с Харри Кейном.



Во втором тайме "ириски" вернули себе инициативу и уже на 55-й минуте открыли счет. Люка Динь исполнил стандарт с левого фланга, навесив в центр штрафной, откуда головой пробил Доминик Калверт-Левин — 0:1.



Пропущенный гол удручающе подействовал на хозяев, тогда как гости продолжили атаковать и создавать опасные моменты.



"Тоттенхэм" слегка активизировался лишь в заключительные 10 минут, но кроме контроля мяча ничего предложить не смог — Пикфорд оставался без работы.



Обросший мышцами "Эвертон" провел качественный матч и одержал заслуженную победу, а вот "Тоттенхэм", откровенно говоря, разочаровал своей игрой.



"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче