"Тоттенхэм" проиграл дома "Эвертону"

Эвертон "Тоттенхэм" начал новый сезон Премьер-Лиги с домашнего поражения против "Эвертона" — 0:1.

В стартовом составе "шпор" нашлось место для новичков Мэтта Дохерти и Пьер-Эмиля Хейбьерга. Джо Харт расположился в запасе.

У "ирисок" в старте дебютировали Аллан, Абдулай Дукуре и Хамес Родригес.

Благодаря своим звездным новичкам гости демонстрировали хороший контроль мяча в начале матча, а на 16-й минуте создали первый голевой момент. Вернее, его для соперника создал "Тоттенхэм" — Бен Дэвис выполнил поперечную передачу, которую перехватил Ришарлисон, затем бразилец обошел Уго Льориса, но из-за высокой скорости промахнулся по пустому углу ворот.

Когда первый тайм перевалил за свою половину, хозяева стали втягиваться в игру. На 33-й минуте "шпорам" удалась быстрая контратака, которую завершал Деле Алли, однако Джордан Пикфорд не позволил своему партнеру по сборной Англии поразить ближний угол ворот.

На 42-й минуте голкипер "Эвертона" совершил еще один отличный сейв, ногой отразив удар в упор Дохерти, который сыграл в стенку с Харри Кейном.

Во втором тайме "ириски" вернули себе инициативу и уже на 55-й минуте открыли счет. Люка Динь исполнил стандарт с левого фланга, навесив в центр штрафной, откуда головой пробил Доминик Калверт-Левин — 0:1.

Пропущенный гол удручающе подействовал на хозяев, тогда как гости продолжили атаковать и создавать опасные моменты.

"Тоттенхэм" слегка активизировался лишь в заключительные 10 минут, но кроме контроля мяча ничего предложить не смог — Пикфорд оставался без работы.

Обросший мышцами "Эвертон" провел качественный матч и одержал заслуженную победу, а вот "Тоттенхэм", откровенно говоря, разочаровал своей игрой.

"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2020 20:20

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Последние комментарии:




  1. quavo 13.09.2020 20:48 # quavo
    Эве был лучше. Заслуженная победа

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  2. stalker2005 13.09.2020 20:48 # stalker2005
    Мауринью нужно срочно гнать нахуй Сона и Кейна...это пиздец какой то .два дерева которые сегодня играли против Тотенхема.

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  3. roberto-89 13.09.2020 20:48 # roberto-89
    пенсы уже солому постелили уехехехехехеххее, очко сжалась до точки уауехехехеххехехехехехехехеххееххехе ЛФК чемпики )))))

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  4. raka-eve 13.09.2020 20:46 # raka-eve
    пи3дато первйы матч с тремя добротными новичками на работе пропускать. где быстрее всего фулл игры выкладывают ?

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  5. anabanana94 13.09.2020 20:45 # anabanana94
    Первый матч сезона, эмоции конечно у меня зашкаливают, всё впереди впринципе, но проигрывать обидно в первом туре, хорошо, что ещё Ричарлисон простил в первом тайме, так бы вообще всё плохо было.

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  6. ganinilyha 13.09.2020 20:44 # ganinilyha
    Представляю как у Маура пердак горит.
    Анчи топчик.

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  7. anabanana94 13.09.2020 20:43 # anabanana94
    Даже хуй знает, чего не хватает нашему составу, по физухе очень слабо, будто последний тур играли в сезоне, посмотрим, что будет в следующем туре, Кейн должен брать игру на себя, готовых моментов ему не ждать с такой игрой.

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  8. puhovik-vengera 13.09.2020 20:41 # puhovik-vengera
    Когда на папа Карло не давит руководство, он умеет давать результат. Будет интересно понаблюдать за "ирисками" в этом сезоне

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  9. tigerpool 13.09.2020 20:38 # tigerpool
    шпорам надо распродать всех своих топов и собрать новую команду. Хоть наварятся так. Этот состав закончился как команда после финала лч. А моуриньо пора на пенсию или в Катар или Китай

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  10. liverfun 13.09.2020 20:37 # liverfun
    у петушков всего один игрок, способный двигать мяч вперед и связывать полузащиту и атаку, это ндомбеле, если у них с мавриньо какие-то терки, то, в отсутствии нормального усиления в центр, туда можно перевести лукаса

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  11. sausage 13.09.2020 20:35 # sausage
    Шпоры тухляк какой-то выдали. Пара моментов в первом тайме, остальное безыдейное пинание мяча. Сон, Кейн не о чём, явно не в форме ещё. Ставка Маура на Тоби слишком авантюрная. Тут тот случай, когда опыт не компенсирует снижение физических кондиций и это было понятно ещё в прошлом сезоне.

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  12. cfc000000 13.09.2020 20:35 # cfc000000
    ЛЕЖАТЬ + САСАТЬ

    ЛОНДОН СИНИЙ и не каких больше уе6анских цветов в столице!!


    MU club pidorasov

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  13. brown-ale 13.09.2020 20:34 # brown-ale
    В полузащите Эвертон вообще бистяры. Одна из лучших линий в АПЛ.

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  14. anabanana94 13.09.2020 20:34 # anabanana94
    Ндомбеле должен играть рядом с Алли, хотя бы попробовать так сыграть разок, есть потенциал и старается француз, это видно, Моуриньо принципы я ебал.

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  15. element-ekb 13.09.2020 20:30 # element-ekb
    Привет Хосе. Как дела?

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  16. gandalf 13.09.2020 20:30 # gandalf
    ахаххаха чмоур лох

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  17. ray-black 13.09.2020 20:30 # ray-black
    Ничего не изменилось. Все та же бестолковая нудота.

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  18. alexomck 13.09.2020 20:29 # alexomck
    ща иксперты на фапле, после одной игры, все перспективы обрисуют:))

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  19. anabanana94 13.09.2020 20:28 # anabanana94
    По поводу новых приобретений, все отлично, что Доэрти, что Хейберг показали себя отлично, атака совершенно беззубая, Сон вместо того, что бы идти вперед, постоянно бежит к своим воротам, играет не чисто, Кейн постоянно ждет лучшего момента, Сиссоко еще в отпуске, Дайер неплох, в остальном все плохо, надеюсь сделают работу над ошибками, с таким макаром и настроем место только в середине таблицы.

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  20. januzaj00 13.09.2020 20:28 # januzaj00
    Пох на середняков, но банана с победой

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