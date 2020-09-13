Эшпириту Санту заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заключил со своим клубом новый трехлетний контракт.



Эшпириту Санту тренирует "волков" с мая 2017. Нуну с первой же попытки вывел клуб в Премьер-Лигу, где затем дважды финишировал на седьмом месте.



Кроме того, при Нуну "Вулверхэмптон" впервые за почти полвека попал в еврокубки, достигнув четвертьфинальной стадии Лиги Европы в минувшем сезоне, который продлился для "волков" 383 дня или 59 матчей.



От предыдущего контракта Эшпириту Санту оставался один год, и еще недавно ходили слухи, что 46-летний португалец отказывается от продления сотрудничества из-за недовольства трансферной политикой клуба.



Однако разногласия были улажены, и накануне старта в новом сезоне Премьер-Лиги клуб с "Молинью" смог объявить о новой сделке со своим наставником до 2023 года.