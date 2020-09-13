Фердинанд советует МЮ купить еще трех-четырех игроков
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" нужно совершить еще три-четыре приобретения в остатке трансферного окна.
В это окно "Юнайтед" пока укрепил свой состав лишь полузащитником Донни Ван де Беком, купленным у "Аякса" за 40 миллионов фунтов.
По мнению Фердинанда, этого недостаточно. Рио советует "дьяволам" купить Серхио Регилона на левый фланг обороны, а также обзавестись быстрым центральным защитником и парой атакующих игроков.
"Я бы сказал, что после Ван де Бека они определенно должны купить еще трех-четырех игроков. Игроков, которые смогут усилить стартовый состав".
"Мы говорили о Регилоне — парне, который, выступая за "Севилью" на правах аренды из "Реала", был признан лучшим левым защитников в Ла Лиге, так что это хороший вариант".
"Думаю, Люку Шоу не везет в плане травм. Он играет матчи, но он не может провести сезон полностью, не получив травмы, и это расстраивает".
"Если смотреть на их состав, то я бы пригласил одного-двух игроков в переднюю линию. Эти игроки добавили бы конкуренции и подстегнули других, даже если сами не будут проходить в старт".
"Также я бы купил центрального защитника. На мой взгляд, в этой зоне им не хватает скорости. Обычно один из двух центральных защитников должен быть по-настоящему быстрым".
"Скорость нужна не только для обороны. Скорость защитника также позволяет большему количеству игроков подключаться в атаку, заставляя соперника отступать к своим воротам. Для современного футбола это критично", — сообщил Фердинанд BBC Radio 5 Live.
13.09.2020 18:00
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Последние комментарии:
Не надо покупать всё и так пучком Сульшер сказал ..значит сделал...
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Регилон был бы кстати, Шоу и Уильямс на подмогу
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Из действительно качественных игроков прямо сейчас там разве что Фернандеш и Бисака. Мартиаль и Дегея не стабильны а Мата уже пенсионер. Заебутся покупать короче
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все привыкли к тому, что маню спокойно швыряет деньги на ветер, но столько лет без выхлопа от гигантских трат начинают сказываться.
долги растут, таких же щедрых спонсоров в нынешней ситуации уже не найти. если клуб не возьмет под контроль траты, то плохо кончит
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Денисовский человек,глядя на него, обосралсЯ бы
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и так каждый год
три года назад - мю осталось несколько приобретений до титула
2 года назад - юнайтед находится в нескольких приобретениях до титула
год назад - мю осталось 2-3 приобретения до титула
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сейчас - юнайтед нужно купить еще трех-четырех
через год - мю нужно купить 5-6 игроков
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Накурыш в маке
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