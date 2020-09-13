Фердинанд советует МЮ купить еще трех-четырех игроков

Рио Фердинанд Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" нужно совершить еще три-четыре приобретения в остатке трансферного окна.

В это окно "Юнайтед" пока укрепил свой состав лишь полузащитником Донни Ван де Беком, купленным у "Аякса" за 40 миллионов фунтов.

По мнению Фердинанда, этого недостаточно. Рио советует "дьяволам" купить Серхио Регилона на левый фланг обороны, а также обзавестись быстрым центральным защитником и парой атакующих игроков.

"Я бы сказал, что после Ван де Бека они определенно должны купить еще трех-четырех игроков. Игроков, которые смогут усилить стартовый состав".

"Мы говорили о Регилоне — парне, который, выступая за "Севилью" на правах аренды из "Реала", был признан лучшим левым защитников в Ла Лиге, так что это хороший вариант".

"Думаю, Люку Шоу не везет в плане травм. Он играет матчи, но он не может провести сезон полностью, не получив травмы, и это расстраивает".

"Если смотреть на их состав, то я бы пригласил одного-двух игроков в переднюю линию. Эти игроки добавили бы конкуренции и подстегнули других, даже если сами не будут проходить в старт".

"Также я бы купил центрального защитника. На мой взгляд, в этой зоне им не хватает скорости. Обычно один из двух центральных защитников должен быть по-настоящему быстрым".

"Скорость нужна не только для обороны. Скорость защитника также позволяет большему количеству игроков подключаться в атаку, заставляя соперника отступать к своим воротам. Для современного футбола это критично", — сообщил Фердинанд BBC Radio 5 Live.


Метки Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2020 18:00

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  1. chelsiukpro 13.09.2020 18:45 # chelsiukpro
    Не надо покупать всё и так пучком Сульшер сказал ..значит сделал...

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  2. mancunia-planet 13.09.2020 18:44 # mancunia-planet
    Регилон был бы кстати, Шоу и Уильямс на подмогу

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  3. redwhitegun 13.09.2020 18:34 # redwhitegun
    Из действительно качественных игроков прямо сейчас там разве что Фернандеш и Бисака. Мартиаль и Дегея не стабильны а Мата уже пенсионер. Заебутся покупать короче

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  4. liverfun 13.09.2020 18:32 # liverfun
    все привыкли к тому, что маню спокойно швыряет деньги на ветер, но столько лет без выхлопа от гигантских трат начинают сказываться.
    долги растут, таких же щедрых спонсоров в нынешней ситуации уже не найти. если клуб не возьмет под контроль траты, то плохо кончит

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  5. kukuruzzo 13.09.2020 18:21 # kukuruzzo
    Денисовский человек,глядя на него, обосралсЯ бы

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  6. superperez101 13.09.2020 18:09 # superperez101
    и так каждый год
    три года назад - мю осталось несколько приобретений до титула
    2 года назад - юнайтед находится в нескольких приобретениях до титула
    год назад - мю осталось 2-3 приобретения до титула
    ---------------------------------------------------------------
    сейчас - юнайтед нужно купить еще трех-четырех
    через год - мю нужно купить 5-6 игроков

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  7. vyrentz 13.09.2020 18:05 # vyrentz
    Накурыш в маке

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