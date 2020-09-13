Фердинанд советует МЮ купить еще трех-четырех игроков

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" нужно совершить еще три-четыре приобретения в остатке трансферного окна.

В это окно "Юнайтед" пока укрепил свой состав лишь полузащитником Донни Ван де Беком, купленным у "Аякса" за 40 миллионов фунтов.



По мнению Фердинанда, этого недостаточно. Рио советует "дьяволам" купить Серхио Регилона на левый фланг обороны, а также обзавестись быстрым центральным защитником и парой атакующих игроков.



"Я бы сказал, что после Ван де Бека они определенно должны купить еще трех-четырех игроков. Игроков, которые смогут усилить стартовый состав".



"Мы говорили о Регилоне — парне, который, выступая за "Севилью" на правах аренды из "Реала", был признан лучшим левым защитников в Ла Лиге, так что это хороший вариант".



"Думаю, Люку Шоу не везет в плане травм. Он играет матчи, но он не может провести сезон полностью, не получив травмы, и это расстраивает".



"Если смотреть на их состав, то я бы пригласил одного-двух игроков в переднюю линию. Эти игроки добавили бы конкуренции и подстегнули других, даже если сами не будут проходить в старт".



"Также я бы купил центрального защитника. На мой взгляд, в этой зоне им не хватает скорости. Обычно один из двух центральных защитников должен быть по-настоящему быстрым".



"Скорость нужна не только для обороны. Скорость защитника также позволяет большему количеству игроков подключаться в атаку, заставляя соперника отступать к своим воротам. Для современного футбола это критично", — сообщил Фердинанд BBC Radio 5 Live.