Моуриньо считает "Эвертон" претендентом на место в топ-6

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что считает "Эвертон" реальным претендентом на место в топ-6 Премьер-Лиги в этом сезоне.

Минувшую кампанию "Эвертон" завершил только на 12-й позиции, однако Моуриньо не придает этому значения. Жозе уверен, что со своими приобретениями и своим главным тренером Карло Анчелотти "ириски" способны замахнуться на гораздо более высокую цель в новом сезоне.



"Я рассматриваю их в качестве претендента на место в топ-6. Думаю, их 10-очковое отставание в прошлом сезоне просто было следствием того, насколько странным получился сезон".



"Когда мы вернулись после карантина, одна группа команд все еще сражалась за достижение своих целей, а остальные — нет. Мы сражались, потому что наше отставание от первых четырех-шести команд оставляло нам небольшую надежду".



"Эвертон" же был в нескольких очках позади нас, поэтому они просто доигрывали сезон. Теперь другая картина", — цитирует Моуриньо Liverpool Echo.