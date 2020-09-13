Гринвуд: "Это было недальновидно"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд продолжил череду извинений после того, как был замечен вдыхающим "веселящий газон".
Напомним, в начале этой неделе Гринвуд был вынужден извиняться за то, что вместе с Филом Фоденом из "Манчестер Сити" провел двух девушек в отель сборной Англии после матча Лиги Наций против Исландии в Рейкьявике.
А сегодня издание The Sun опубликовало видеозапись, на которой Мейсон балуется оксидом азота, который называют легальным наркотиком. В результате 18-летнему нападающему снова пришлось раскаиваться перед публикой.
"Теперь я ознакомлен с рисками, которые влечет за собой употребление этого вещества. Даже просто попробовать это, как вы увидели на кадрах, было недальновидно с мой стороны. Я настоятельно призываю других не следовать моему примеру".
"Будучи 18-летним парнем, я постоянно учусь, однако в течение этой недели я также узнал, что обо мне судят по более высоким стандартам из-за моей футбольной карьеры, и я должен учитывать это в будущем. Я настроен оправдать доверие, которое мне оказывают мои тренеры", — гласит заявление Гринвуда.
13.09.2020 16:00
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На смотровой в Мск только этим газом и балуются, ну не только конечно, но зато в открытую
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Для игроков этого клуба это нормально, дебил на дебиле
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Ща ещё по стопам Моррисона пойдет
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