Гринвуд: "Это было недальновидно"

Мейсон Гринвуд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд продолжил череду извинений после того, как был замечен вдыхающим "веселящий газон".

Напомним, в начале этой неделе Гринвуд был вынужден извиняться за то, что вместе с Филом Фоденом из "Манчестер Сити" провел двух девушек в отель сборной Англии после матча Лиги Наций против Исландии в Рейкьявике.

А сегодня издание The Sun опубликовало видеозапись, на которой Мейсон балуется оксидом азота, который называют легальным наркотиком. В результате 18-летнему нападающему снова пришлось раскаиваться перед публикой.

"Теперь я ознакомлен с рисками, которые влечет за собой употребление этого вещества. Даже просто попробовать это, как вы увидели на кадрах, было недальновидно с мой стороны. Я настоятельно призываю других не следовать моему примеру".

"Будучи 18-летним парнем, я постоянно учусь, однако в течение этой недели я также узнал, что обо мне судят по более высоким стандартам из-за моей футбольной карьеры, и я должен учитывать это в будущем. Я настроен оправдать доверие, которое мне оказывают мои тренеры", — гласит заявление Гринвуда.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2020 16:00

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  1. mancunia-planet 13.09.2020 16:51 # mancunia-planet
    На смотровой в Мск только этим газом и балуются, ну не только конечно, но зато в открытую

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  2. vyrentz 13.09.2020 16:05 # vyrentz
    Для игроков этого клуба это нормально, дебил на дебиле

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  3. keane16 13.09.2020 16:02 # keane16
    Ща ещё по стопам Моррисона пойдет

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