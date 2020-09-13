Каррагер: "Ливерпуль" пытается продать трех-четырех игроков"

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "красные" хотят продать трех-четырех игроков и только после этого будут готовы покупать.

В это окно "Ливерпуль" лишь укрепил свою скамейку с помощью Костаса Цимикаса, и главному тренеру Юргену Клоппу уже неоднократно приходилось оправдываться за такую пассивность своего клуба на трансферном рынке.



С переходом в "Ливерпуль" связывают полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару, однако Каррагер убежден, что сперва Клоппу нужно продать.



"В составе "Ливерпуля" есть три-четыре игрока, которых они пытаются продать".



"Похоже на то, что они должны продать, прежде чем смогут купить. В случае с Деяном Ловреном так и было — ему пришлось уйти, прежде чем они пригласили левого защитника".



"Несомненно, Тиаго добавил бы полузащите "Ливерпуля" нечто другое", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.