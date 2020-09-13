Каррагер: "Ливерпуль" пытается продать трех-четырех игроков"

Джейми Каррагер Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "красные" хотят продать трех-четырех игроков и только после этого будут готовы покупать.

В это окно "Ливерпуль" лишь укрепил свою скамейку с помощью Костаса Цимикаса, и главному тренеру Юргену Клоппу уже неоднократно приходилось оправдываться за такую пассивность своего клуба на трансферном рынке.

С переходом в "Ливерпуль" связывают полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару, однако Каррагер убежден, что сперва Клоппу нужно продать.

"В составе "Ливерпуля" есть три-четыре игрока, которых они пытаются продать".

"Похоже на то, что они должны продать, прежде чем смогут купить. В случае с Деяном Ловреном так и было — ему пришлось уйти, прежде чем они пригласили левого защитника".

"Несомненно, Тиаго добавил бы полузащите "Ливерпуля" нечто другое", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2020 15:00

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  1. alexomck 13.09.2020 15:47 # alexomck
    Ван Дика с Алиссоном, вестимо, после вчерашнего матча:) но кто остальные один-два...

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  2. frisby 13.09.2020 15:07 # frisby
    блять..а купить Алькантару а затем продать балласт в чём проблема?

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  3. mansoor 13.09.2020 15:07 # mansoor
    Здесь что никто не писал????

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