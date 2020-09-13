Льорис готов на все ради побед

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что готов отказаться от красивого футбола, если это позволит его команде побеждать.

Назначив Жозе Моуриньо своим главным тренером по ходу прошлого сезона, "Тоттенхэм" рассчитывает прервать свою многолетнюю бестрофейную серию.



По словам Льориса, теперь результаты для "шпор" в приоритете относительно качества игры, и Уго даже готов вести себя "гадко" на поле.



"Это правда, что порой в футболе ты должен побежать некрасиво. Тебе не всегда нужно играть в великолепный футбол, чтобы побеждать. Ты просто должен знать, как побеждать. Когда ты знаешь, как побеждать, это помогает — особенно в день, когда у тебя не идет игра".



"Это не значит, что ты не можешь быть хорошим парнем за пределами поля, но когда ты на поле, ты должен делать все возможное для победы. Тебе, возможно, придется быть гадким, чтобы почувствовать вкус побед, но когда ты побеждаешь таким образом, это делает тебя сильнее".



"Тебе по-прежнему нужны талант, командный дух и все остальное, но порой этого недостаточно. Тренер пытается привить нам характер победителей, и все мы должны проникнуться этим", — цитирует Льориса The Guardian.