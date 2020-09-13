Сульшер оценил дебют Ван де Бека за МЮ

Оле Гуннар Сульшер и Донни Ван де Бек Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер оценил игру полузащитника Донни Ван де Бека после товарищеского матча против "Астон Виллы".

Пользуясь отложенным стартом сезона, в субботу "красные дьяволы" провели товарищеский матч на "Вилла Парк" против команды Дина Смита.

Несмотря на поражение 1:0, Сульшер остался очень доволен игрой своего пока что единственного новичка в это трансферное окно.

"Донни был, возможно, главным плюсом среди полевых игроков. Он так хорошо находит пространство и выбирает время для рывка. Я остался очень доволен его игрой".

"Думаю, в первом тайме мы играли в хороший футбол, создавали моменты, а самое ценное — это сыгранные минуты. Этот предсезонный период — такой странный и отличается от других. Мы занимаемся только две недели, и всего одна неделя остается до старта в лиге", — сообщил Сульшер MUTV.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2020 13:00

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  1. chelsiukpro 13.09.2020 13:05 # chelsiukpro
    Чё всосы пошли уже Сульшер? Хорошее начало намечается :))

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