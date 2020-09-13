Сульшер оценил дебют Ван де Бека за МЮ
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер оценил игру полузащитника Донни Ван де Бека после товарищеского матча против "Астон Виллы".
Пользуясь отложенным стартом сезона, в субботу "красные дьяволы" провели товарищеский матч на "Вилла Парк" против команды Дина Смита.
Несмотря на поражение 1:0, Сульшер остался очень доволен игрой своего пока что единственного новичка в это трансферное окно.
"Донни был, возможно, главным плюсом среди полевых игроков. Он так хорошо находит пространство и выбирает время для рывка. Я остался очень доволен его игрой".
"Думаю, в первом тайме мы играли в хороший футбол, создавали моменты, а самое ценное — это сыгранные минуты. Этот предсезонный период — такой странный и отличается от других. Мы занимаемся только две недели, и всего одна неделя остается до старта в лиге", — сообщил Сульшер MUTV.
13.09.2020 13:00
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Чё всосы пошли уже Сульшер? Хорошее начало намечается :))
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