"Кристал Пэлас" близок к покупке Бенрахмы

"Кристал Пэлас" близок к приобретению вингера "Брентфорда" Саида Бенрахмы за 20 миллионов фунтов.

Своей игрой в минувшем сезоне Бенрахма привлек внимание целого ряда клубов Премьер-Лиги. Среди претендентов на техничного алжирца назывался даже "Челси".



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Пэлас" на протяжении нескольких недель ждал подходящего момента, чтобы оформить трансфер Саида, и теперь этот момент настал.



Дело в том, что "Астон Вилла" и "Вест Хэм", главные конкуренты "Пэлас" в борьбе за Бенрахму, отказались от приобретения 25-летнего игрока, и это расчистило путь для "орлов".



При этом сам Бенрахма счастлив в Лондоне и жаждет попробовать себя в Премьер-Лиге, поэтому переговоры с "Пэлас" должны пройти гладко.