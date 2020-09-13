Мбаппе сообщил ПСЖ, что уходит следующим летом
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уведомил свой клуб о желании уйти по окончании сезона 2020/21.
Мбаппе, наученный печальным опытом Лионеля Месси из "Барселоны", решил заранее предупредить свой клуб о намерении сменить обстановку. Этим Килиан оставляет ПСЖ время подыскать себе замену.
Как сообщает The Times, Мбаппе отклонил несколько предложений ПСЖ о новом контракте на улучшенных условиях. Килиан сообщил спортивному директору клуба Леонардо, что этот сезон станет его последним на "Стад де Франс".
По информации издания, 21-летний француз, забивший 77 голов в 102 матчах Лиги 1, планирует отправиться в Ла Лигу или Премьер-Лигу.
В Ла Лиге в услугах Мбаппе будут заинтересованы "Реал", давний почитатель таланта Килиана, и "Барселона", которой следующим летом, вероятно, все же придется попрощаться с Месси.
Претендент номер один на Мбаппе из Премьер-Лиги — это "Ливерпуль". Всем троим нападающим "красных" — Мохамеду Салаху, Роберто Фирмино и Садио Мане — в этом сезоне исполняется 29 лет, и Килиан видится идеальным вариантом для омоложения состава без ущерба для качества.
Также в борьбу за Мбаппе может вступить "Манчестер Юнайтед", о чем The Times сообщил близкий друг нападающего.
Добавим, что в 2018 году сами парижане приобрели Мбаппе у "Монако" за 165 миллионов фунтов. Этот трансфер до сих пор остается вторым самым дорогим в истории футбола.
13.09.2020 11:00
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Последние комментарии:
Очевидно, реал
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даже не рассматриваются никакие другие клубы
только супер топы
реал барса и ливерпуль
оно и понятно, такой невероятный успех в европе, столько побед в Лиге чемпионов что больше конкурентов то и нет
нет больше никаких вариантов.
Мбаппе нужна лига чемпионов, а не вот это вот все что способны предоставить другие клубы - максимум - попадание в нее.
(ответить)
Щас бы ставить трансферный слух с французской лиги, когда как 1-й тур АПЛ играет и нужно пилить анонс на главную, какой же ты всё чмошник Михайло, можешь спокойно банить, твой я рот ебал.
(ответить)
В реал перейдет
(ответить)
Скорее всего перейдёт туда,кто экипируется от Nike.
(ответить)
В Реал конечно, в Ливере одни ноунеймы не тот калибр.
(ответить)
Мбаппе лет пять сперва поиграет в Ливерпуле
накопленные деньги плюс продажа манэ\салаха в реал позволяют спокойно, без шума и пыли как говорится купить такого игрока.
тем более он сам хочет к Клоппу
(ответить)
тут и ежу понятно что лфк чисто прикорм от админа. в реал пойдет
(ответить)
Вчерашний матч кста показал, что система превыше всего. В зеропуке она дала сбой, в защите лажа... И вот уже алиса не тащит, ибо дают бить с убойных позиций
Не защищаю кепу, он дно, но крупица по крупице... И мы получили то, что получили в прошлом сезоне.
Сам по себе далеко не торт, еще и на расстрел стоял.
Менди придэ, порядок навыдэ
(ответить)
два лета никого не покупать чтобы заполучить мбаппе - оно того стоит
(ответить)
Претендент номер один на Мбаппе из Премьер-Лиги — это "Ливерпуль"
Источник: http://fapl.ru/posts/80901/?c=1
Ливерпуль претендует, остальные мечтают.
Вот такие вот дела
(ответить)
Какой Ливерпуль. Еле выиграли у Лидса, не без помощи бывшего игрока пенса и судей. Дунь к нам Мбаппе, совсем скоро уже начнется гегемония Челси.
(ответить)
Пенсам пойдет, как раз вместо хадсон-обои
(ответить)
Романка, готовь деньги за это талантище, будет весело проводить время с дружками Канте, Жиру и карать манков.
(ответить)
Наконец таки рок-н-рольный футбол в исполнении клопа. Надеюсь результаты будут соответствующие.
(ответить)
Всем троим нападающим "красных" — Мохамеду Салаху, Роберто Фирмино и Садио Мане — в этом сезоне исполняется 29 лет
Источник: http://fapl.ru/posts/80901/#reply
Салаху в середине июня следующего лета 29 будет или сезон снова растянут с короновирусами?:)
по Мбаппе: если и уйдет, то в Реал или Барсу, ЛФК даж Алькантару купить никак не может, какой им Килиан:))
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Этот трансфер до сих пор остается вторым самым дорогим в истории футбола.
А какой первый? Неймар? Он же свободный агент.
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В челси, круть.
Как раз новый транш бабосика от ромки подъедет
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