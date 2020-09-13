Мбаппе сообщил ПСЖ, что уходит следующим летом

Килиан Мбаппе Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уведомил свой клуб о желании уйти по окончании сезона 2020/21.

Мбаппе, наученный печальным опытом Лионеля Месси из "Барселоны", решил заранее предупредить свой клуб о намерении сменить обстановку. Этим Килиан оставляет ПСЖ время подыскать себе замену.

Как сообщает The Times, Мбаппе отклонил несколько предложений ПСЖ о новом контракте на улучшенных условиях. Килиан сообщил спортивному директору клуба Леонардо, что этот сезон станет его последним на "Стад де Франс".

По информации издания, 21-летний француз, забивший 77 голов в 102 матчах Лиги 1, планирует отправиться в Ла Лигу или Премьер-Лигу.

В Ла Лиге в услугах Мбаппе будут заинтересованы "Реал", давний почитатель таланта Килиана, и "Барселона", которой следующим летом, вероятно, все же придется попрощаться с Месси.

Претендент номер один на Мбаппе из Премьер-Лиги — это "Ливерпуль". Всем троим нападающим "красных" — Мохамеду Салаху, Роберто Фирмино и Садио Мане — в этом сезоне исполняется 29 лет, и Килиан видится идеальным вариантом для омоложения состава без ущерба для качества.

Также в борьбу за Мбаппе может вступить "Манчестер Юнайтед", о чем The Times сообщил близкий друг нападающего.

Добавим, что в 2018 году сами парижане приобрели Мбаппе у "Монако" за 165 миллионов фунтов. Этот трансфер до сих пор остается вторым самым дорогим в истории футбола.


Метки Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 13.09.2020 11:57 # drogba11cool
    Очевидно, реал

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  2. superperez101 13.09.2020 11:52 # superperez101
    даже не рассматриваются никакие другие клубы
    только супер топы

    реал барса и ливерпуль
    оно и понятно, такой невероятный успех в европе, столько побед в Лиге чемпионов что больше конкурентов то и нет

    нет больше никаких вариантов.
    Мбаппе нужна лига чемпионов, а не вот это вот все что способны предоставить другие клубы - максимум - попадание в нее.

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  3. anabanana94 13.09.2020 11:44 # anabanana94
    Щас бы ставить трансферный слух с французской лиги, когда как 1-й тур АПЛ играет и нужно пилить анонс на главную, какой же ты всё чмошник Михайло, можешь спокойно банить, твой я рот ебал.

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  4. slava-man-utd 13.09.2020 11:40 # slava-man-utd
    В реал перейдет

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  5. noi39 13.09.2020 11:39 # noi39
    Скорее всего перейдёт туда,кто экипируется от Nike.

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  6. mancunia-planet 13.09.2020 11:30 # mancunia-planet
    В Реал конечно, в Ливере одни ноунеймы не тот калибр.

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  7. superperez101 13.09.2020 11:28 # superperez101
    Мбаппе лет пять сперва поиграет в Ливерпуле
    накопленные деньги плюс продажа манэ\салаха в реал позволяют спокойно, без шума и пыли как говорится купить такого игрока.
    тем более он сам хочет к Клоппу

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  8. yamateh 13.09.2020 11:25 # yamateh
    тут и ежу понятно что лфк чисто прикорм от админа. в реал пойдет

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  9. thegodfather 13.09.2020 11:22 # thegodfather
    Вчерашний матч кста показал, что система превыше всего. В зеропуке она дала сбой, в защите лажа... И вот уже алиса не тащит, ибо дают бить с убойных позиций
    Не защищаю кепу, он дно, но крупица по крупице... И мы получили то, что получили в прошлом сезоне.
    Сам по себе далеко не торт, еще и на расстрел стоял.

    Менди придэ, порядок навыдэ

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  10. superperez101 13.09.2020 11:21 # superperez101
    два лета никого не покупать чтобы заполучить мбаппе - оно того стоит

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  11. largo-winch 13.09.2020 11:18 # largo-winch
    Претендент номер один на Мбаппе из Премьер-Лиги — это "Ливерпуль"

    Источник: http://fapl.ru/posts/80901/?c=1

    Ливерпуль претендует, остальные мечтают.
    Вот такие вот дела

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  12. chelseaglor 13.09.2020 11:12 # chelseaglor
    Какой Ливерпуль. Еле выиграли у Лидса, не без помощи бывшего игрока пенса и судей. Дунь к нам Мбаппе, совсем скоро уже начнется гегемония Челси.

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  13. j-silver 13.09.2020 11:10 # j-silver
    Пенсам пойдет, как раз вместо хадсон-обои

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  14. chelseaglor 13.09.2020 11:10 # chelseaglor
    Романка, готовь деньги за это талантище, будет весело проводить время с дружками Канте, Жиру и карать манков.

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  15. geniusss 13.09.2020 11:06 # geniusss
    Наконец таки рок-н-рольный футбол в исполнении клопа. Надеюсь результаты будут соответствующие.

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  16. alexomck 13.09.2020 11:06 # alexomck
    Всем троим нападающим "красных" — Мохамеду Салаху, Роберто Фирмино и Садио Мане — в этом сезоне исполняется 29 лет

    Источник: http://fapl.ru/posts/80901/#reply

    Салаху в середине июня следующего лета 29 будет или сезон снова растянут с короновирусами?:)

    по Мбаппе: если и уйдет, то в Реал или Барсу, ЛФК даж Алькантару купить никак не может, какой им Килиан:))

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  17. supergogi 13.09.2020 11:04 # supergogi
    Этот трансфер до сих пор остается вторым самым дорогим в истории футбола.

    А какой первый? Неймар? Он же свободный агент.

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  18. thegodfather 13.09.2020 11:03 # thegodfather
    В челси, круть.
    Как раз новый транш бабосика от ромки подъедет

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