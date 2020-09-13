Мбаппе сообщил ПСЖ, что уходит следующим летом

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уведомил свой клуб о желании уйти по окончании сезона 2020/21.

Мбаппе, наученный печальным опытом Лионеля Месси из "Барселоны", решил заранее предупредить свой клуб о намерении сменить обстановку. Этим Килиан оставляет ПСЖ время подыскать себе замену.



Как сообщает The Times, Мбаппе отклонил несколько предложений ПСЖ о новом контракте на улучшенных условиях. Килиан сообщил спортивному директору клуба Леонардо, что этот сезон станет его последним на "Стад де Франс".



По информации издания, 21-летний француз, забивший 77 голов в 102 матчах Лиги 1, планирует отправиться в Ла Лигу или Премьер-Лигу.



В Ла Лиге в услугах Мбаппе будут заинтересованы "Реал", давний почитатель таланта Килиана, и "Барселона", которой следующим летом, вероятно, все же придется попрощаться с Месси.



Претендент номер один на Мбаппе из Премьер-Лиги — это "Ливерпуль". Всем троим нападающим "красных" — Мохамеду Салаху, Роберто Фирмино и Садио Мане — в этом сезоне исполняется 29 лет, и Килиан видится идеальным вариантом для омоложения состава без ущерба для качества.



Также в борьбу за Мбаппе может вступить "Манчестер Юнайтед", о чем The Times сообщил близкий друг нападающего.



Добавим, что в 2018 году сами парижане приобрели Мбаппе у "Монако" за 165 миллионов фунтов. Этот трансфер до сих пор остается вторым самым дорогим в истории футбола.