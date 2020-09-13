Мейсон Гринвуд попался с "веселящим газом"

За считанные недели до инцидента в Исландии нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд был замечен вдыхающим "веселящий газ".

Напомним, Гринвуд и его друг Фил Фоден из "Манчестер Сити" были отчислены из сборной Англии после того, как тайком провели девушек в отель, где остановилась команда Гарета Саутгейта на матч Лиги Наций в Рейкьявике.



Однако это был не первый раз, когда 18-летний Гринвуд позволил себе пренебречь спортивным режимом и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.



Издание The Sun публикует кадры видео, которое было записано несколько недель назад в апартаментах Мейсона в Манчестере. На этом видео футболист надувает воздушный шарик оксидом азота из баллона, а затем вдыхает содержимое.



"Мейсон часто зависает в апартаментах после вечеринок, и ему нравится хорошо проводить время. Но ему стоит быть осторожнее, ведь он профессионал топ-уровня. Он ведет себя немного глупо, особенно позволяя записывать себя на видео", — цитирует свой источник издание.



