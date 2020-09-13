"Юнайтед" готов пригласить Бэйла, если не сможет купить Санчо

"Манчестер Юнайтед" готов обратиться к варианту с вингером "Реала" Гаретом Бэйлом, если так и не сможет договориться о приобретении Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с лагерем Санчо, согласовав условия личного контракта и размер комиссионных.



Однако оформить трансфер Джейдона в это окно все равно будет чрезвычайно сложно, потому что "Боруссия" хочет за свою звезду 108 миллионов фунтов. Эту цену "красные дьяволы" считают оторванной от реальности.



Если клуб из Дортмунда не пойдет на уступки, "Юнайтед" будет готов обратиться к своему запасному варианту в лице Бэйла.



Как утверждает Daily Mirror, Гарет доступен для приобретения за 22 млн. фунтов, однако "дьяволы" заинтересованы лишь в аренде 31-летнего валлийца с субсидированием зарплаты со стороны "Реала".