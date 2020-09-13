Ходжсон: Заха все еще надеется, что его купит большой клуб"

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон рассказал, что вингер Уилфрид Заха все еще надеется уйти в большой клуб в это трансферное окно.

Вот уже более года Заха открыто выражает свое желание уйти из "Пэлас" на повышение, и еще в июле Ходжсон признавал, что его подопечный чувствует себя несчастным.



Тем не менее, именно Уилфрид стал автором единственного гола, который позволил "орлам" стартовать в новом сезоне Премьер-Лиги с победы над "Саутгемптоном", и Рой не хотел бы лишиться такого ценного игрока.



"Он думает, что было бы приятно, если бы какой-нибудь клуб обратился насчет него и заплатил рыночную стоимость".



"Уилф показал большое хладнокровие в случае голом. Его гол выглядел легким".



"Давайте посмотрим, что случится в плане возможного трансфера, но лично я надеюсь, что ничего не будет. Думаю, он все еще надеется, что придет большой клуб и заберет его от нас".



"Я наслаждаюсь работой с Уилфом и думаю, он понимает — мы не сможем отпустить его, пока кто-нибудь не придет и не выразит желание его купить".



"Каждое трансферное окно Уилф создает шумиху из-за своего желания выступать за клуб из Лиги Чемпионов. Но чтобы что-нибудь произошло, заинтересованный клуб должен взять и заплатить рыночную стоимость".



"Мы ожидаем, что он примет ситуацию и продолжит играть в свой лучший футбол", — цитирует Ходжсона BBC.