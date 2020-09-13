1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 13 сентября, двумя поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ БРОМВИЧ — ЛЕСТЕР 16:00 Онлайн-трансляция



После двух сезонов в Чемпионшипе "Вест Бромвич" вернулся в Премьер-Лигу и сразу столкнется с "Лестером", который должен быть зол на себя из-за концовки минувшей кампании — "лисы" сами виноваты, что упустили путевку в Лигу Чемпионов, которая, как казалось, была у них уже в кармане. "Дрозды" одержали только одну победу в семи последних встречах с "лисами" — все семь состоялись в рамках Премьер-Лиги.



"Вест Бромвич" может недосчитаться Конора Таунсенда и Кеннета Зохоре. Прибывший посреди недели из "Шеффилд Юнайтед" Каллум Робинсон готов к дебюту.



"Лестер" стал слабее на Бена Чилуэлла, проданного в "Челси". Уэсу Моргану Даниэлю Амарти, Кристиану Фуксу, Джеймсу Мэддисону предстоят фитнес-тесты. Филип Бенкович и Рикарду Перейра продолжают лечиться. Джонни Эванс дисквалифицирован.



ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 18:30



Это будет встреча предельно амбициозных команд. "Тоттенхэм" резко добавил после коронавирусной паузы, тогда как "Эвертон" надеется совершить свой рывок с помощью качественных приобретений, совершенных в это трансферное окно. "Шпоры" не проигрывают уже в 15 встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги — более внушительная серия в высшем дивизионе у них была только против "Астон Виллы" с 1950 по 1962 год (22 матча).



Защитник "Тоттенхэма" Яфет Танганга выбыл из строя с травмой бедра. Джовани Ло Чельсо предстоит фитнес-тест. Данни Роуз не получил игровой номер на новый сезон.



Из лазарета "Эвертона" вернулись Йерри Мина и Андре Гомеш, но Мейсон Холгейт отсутствует с травмой пальца ноги. Аллан, Абдулай Дукуре и Хамес Родригес готовы к дебюту.