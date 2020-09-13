Каррагер раскритиковал Ван Дейка за "высокомерную" игру

Виргил Ван Дейк Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "высокомерной" игру защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в матче против "Лидса".

В победном матче против новичка Премьер-Лиги (4:3) вся оборона "красных" была не на высоте. Это касается и Ван Дейка, который обычно являет собой образец надежности.

Особенно возмутили Каррагера действия Ван Дейка в случае с голом Патрика Бэмфорда, когда Виргил попытался по-пижонски скинуть мяч на фланг Энди Робертсону, но совершил потерю.

"Это был великолепный матч. После 17 минут я сказал: "Надеюсь, все 90 минут будут таким". К концу матча счет мог быть 7:7".

"Алиссон не рад — он встал между двух центральных защитников. А Виргил Ван Дейк просто сыграл слегка высокомерно. Он попытался сбросить мяч на Энди Робертсона вместо того, чтобы самому разобраться в эпизоде".

"Возможно, это от того, что "Лидс" — новая команда. Возможно, на нее настроились недостаточно серьезно".

"Но я скажу вам, что Ван Дейк просто сделал подарок Патрику Бэмфорду, который имел два момента и забил один гол", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Ван Дейк, Каррагер, Ливерпуль, Лидс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. ketamin 13.09.2020 00:42 # ketamin
    Какая нахрен "высокомерная" игра? Ван Дейк сыграл в силу своих возможностей, как раз таки показал истинный уровень своей игры, вот и все

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  2. gunars 13.09.2020 00:15 # gunars
    Спекся ваш ван дейк и все) Скоро начнете винить его во всем.

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  3. dallaslp 13.09.2020 00:13 # dallaslp
    Дейк конечно выглядит охуенно в нарезках, где он "высокомерно" решает эпизод на 22% своих усилий, таких полно.
    Подобные привозы абсолютно недопустимы.

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