Каррагер раскритиковал Ван Дейка за "высокомерную" игру
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "высокомерной" игру защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в матче против "Лидса".
В победном матче против новичка Премьер-Лиги (4:3) вся оборона "красных" была не на высоте. Это касается и Ван Дейка, который обычно являет собой образец надежности.
Особенно возмутили Каррагера действия Ван Дейка в случае с голом Патрика Бэмфорда, когда Виргил попытался по-пижонски скинуть мяч на фланг Энди Робертсону, но совершил потерю.
"Это был великолепный матч. После 17 минут я сказал: "Надеюсь, все 90 минут будут таким". К концу матча счет мог быть 7:7".
"Алиссон не рад — он встал между двух центральных защитников. А Виргил Ван Дейк просто сыграл слегка высокомерно. Он попытался сбросить мяч на Энди Робертсона вместо того, чтобы самому разобраться в эпизоде".
"Возможно, это от того, что "Лидс" — новая команда. Возможно, на нее настроились недостаточно серьезно".
"Но я скажу вам, что Ван Дейк просто сделал подарок Патрику Бэмфорду, который имел два момента и забил один гол", — сообщил Каррагер в эфире.
13.09.2020 00:05
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Последние комментарии:
Какая нахрен "высокомерная" игра? Ван Дейк сыграл в силу своих возможностей, как раз таки показал истинный уровень своей игры, вот и все
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Спекся ваш ван дейк и все) Скоро начнете винить его во всем.
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Дейк конечно выглядит охуенно в нарезках, где он "высокомерно" решает эпизод на 22% своих усилий, таких полно.
Подобные привозы абсолютно недопустимы.
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