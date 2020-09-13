Каррагер раскритиковал Ван Дейка за "высокомерную" игру

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер назвал "высокомерной" игру защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка в матче против "Лидса".

В победном матче против новичка Премьер-Лиги (4:3) вся оборона "красных" была не на высоте. Это касается и Ван Дейка, который обычно являет собой образец надежности.



Особенно возмутили Каррагера действия Ван Дейка в случае с голом Патрика Бэмфорда, когда Виргил попытался по-пижонски скинуть мяч на фланг Энди Робертсону, но совершил потерю.



"Это был великолепный матч. После 17 минут я сказал: "Надеюсь, все 90 минут будут таким". К концу матча счет мог быть 7:7".



"Алиссон не рад — он встал между двух центральных защитников. А Виргил Ван Дейк просто сыграл слегка высокомерно. Он попытался сбросить мяч на Энди Робертсона вместо того, чтобы самому разобраться в эпизоде".



"Возможно, это от того, что "Лидс" — новая команда. Возможно, на нее настроились недостаточно серьезно".



"Но я скажу вам, что Ван Дейк просто сделал подарок Патрику Бэмфорду, который имел два момента и забил один гол", — сообщил Каррагер в эфире.