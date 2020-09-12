Клопп: "Мы можем играть лучше"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команда должна улучшить свою игру в обороне после победы 4:3 над "Лидсом".

Защиту чемпионского звания "Ливерпуль" начал с тяжелейшей домашней победы над новичком Премьер-Лиги, добытой благодаря двум пенальти.



Клопп признает, что "красные" сыграли далеко не идеально, однако готов сделать скидку для первого тура.



"Вот это матч, вот это соперник, вот это игра в исполнении обеих команд! Настоящий спектакль. Мне очень понравилось".



"Довольно редко увидишь так много голов в одном матче, и мы оставили большое пространство для улучшения своей игры в обороне, но нельзя сказать, что это нечто необычное для первого матча. Наши игроки выступали за своих сборные несколько дней назад, так что такое может случиться".



"Соперник вынуждал нас совершать ошибки. Мы можем играть лучше, и мы будем играть лучше, но мне очень понравился матч против такой хорошо организованной и страстной команды, как "Лидс". Мы использовали свои навыки, чтобы создать им проблемы, мы могли забить больше, но в итоге нас выручили стандарты, и меня это устраивает".



"Нельзя разучиться ездить на велосипеде, но во время предсезонного период ты можешь что-нибудь потерять, и требуется время, чтобы снова всем сыграться. Этот матч произвел на меня позитивное впечатление. "Лидс" проведет хороший сезон, если будет играть в таком темпе и дальше. В Чемпионшипе им это удалось, так почему бы и нет?" — сообщил Клопп Sky Sports.