"Астон Вилла" предложила 19 млн. фунтов за Траоре

"Астон Вилла" предложила 19 миллионов фунтов за вингера "Лиона" Бертрана Траоре.

По информации Daily Mail, ранее на текущей неделе "Лион" отклонил предложение "Астон Виллы" по Траоре в размере 15.7 млн. фунтов, однако сейчас бирмингемский клуб вернулся с увеличенной суммой.



В услугах бывшего игрока "Челси", забившего четыре гола и отдавшего пять результативных передач в 35 матчах минувшего сезона, также заинтересованы "Фулхэм", "Кристал Пэлас" и "Лестер", но теперь им нужно действовать быстро из-за активности "вилланов".



При этом "Лилль" готов продать Траоре, а сам 25-летний француз открыт к смене клуба и заинтригован возможностью вернуться в Премьер-Лигу, где заиграть в составе "Челси" ему не удалось.



Помимо Траоре, "Астон Вилла" также согласовала стоимость голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса и продолжает переговоры по атакующему полузащитнику "Вердера" Милоту Рашице.