Пропустив трижды, "Ливерпуль" вырвал победу у "Лидса"

Хет-трик Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" вырвать победу в феерическом противостоянии с "Лидсом" — 4:3.

В стартовый состав "красных" после травмы вернулся капитан Джордан Хендерсон.



Главный тренер "белых" Марсело Бьелса устроил дебют Робину Коху, а вот Родриго, другой новичок, в стартовый состав не попал.



"Ливерпуль" сразу обрушил шквал атак на чужие ворота, и уже на третьей минуте гости ошиблись. Кох рукой остановил удар Мохамеда Салаха из пределов штрафной, и сам египтянин реализовал назначенный пенальти — 1:0.



"Лидс" не стал отчаиваться и пошел отыгрываться. Тревожный звоночек прозвучал для хозяев уже на девятой минуте, когда Элдер Кошта из центра штрафной расстрелял ворота, однако гол не был засчитан — офсайд.



Спустя еще три минуты счет все-таки стал равным. Джек Харрисон принял передачу на левом фланге со своей половины поля, стал смещаться в центр мимо Трента Александер-Арнольда, а затем неотразимо пробил — 1:1.



"Белые" и дальше играли очень достойно, отвечая своими атаками на атаки "Ливерпуля", но на 20-й минуте команду Бьелсы снова подвел Кох. Робин совершенно упустил Виргила Ван Дейка при розыгрыше углового, и защитник "красных" свободно пробил головой с линии вратарской — 2:1.



После гола Ван Дейка "Лидс" взял паузу, но спустя 10 минут разразился очередным голом. Патрик Бэмфорд подкараулил редкую техническую ошибку Ван Дейка, отобрал мяч и пробил мимо Алиссона в дальний угол ворот — 2:2.



На 33-й минуте перестрелка продолжилась. Паскаль Стрейк затылком сбросил мяч на Салаха после розыгрыша стандартного положения, а Мохамед, внезапно оставшись без опеки внутри штрафной, нанес роскошный выстрел в ближнюю "девятку" — 3:2.



Вновь поведя в счете, хозяева остепенились и в остатке тайма предпочли сыграть надежно.



Второй тайм начался с отличного момента у Джорджиньо Вейналдума, чей удар с убойной дистанции был отражен голкипером "Лидса" Иланом Мелье.



После перерыва игра была гораздо менее авантюрной. "Ливерпуль" много времени проводил в позиционных атаках, тогда как гости были вынуждены много обороняться и уповать на редкие выпады.



"Белые" действительно атаковали редко, но, как оказалось, метко. На 66-й минуте Кошта сделал сильную передачу с правого фланга в штрафную, где Матеуш Клих технично принял мяч и, не опуская его на землю, пробил в угол ворот — 3:3.



Ничья не устраивала "красных", и постепенно они принялись увеличивать давление на ворота "Лидса". И на 87-й минуте вышедший на замену у гостей Родриго Морено сфолил в штрафной на Фабиньо, позволив Салаху вырвать пенальти для своей команды с 11-метровой отметки — 4:3.



Несмотря на поражение, "Лидс" эффектно ворвался в Премьер-Лигу. Оборона "Ливерпуля" словно забыла выйти из отпуска — три пропущенных дома гола должны дать Юргену Клоппу пищу для размышлений.



"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче