Пропустив трижды, "Ливерпуль" вырвал победу у "Лидса"

Мохамед Салах Хет-трик Мохамеда Салаха позволил "Ливерпулю" вырвать победу в феерическом противостоянии с "Лидсом" — 4:3.

В стартовый состав "красных" после травмы вернулся капитан Джордан Хендерсон.

Главный тренер "белых" Марсело Бьелса устроил дебют Робину Коху, а вот Родриго, другой новичок, в стартовый состав не попал.

"Ливерпуль" сразу обрушил шквал атак на чужие ворота, и уже на третьей минуте гости ошиблись. Кох рукой остановил удар Мохамеда Салаха из пределов штрафной, и сам египтянин реализовал назначенный пенальти — 1:0.

"Лидс" не стал отчаиваться и пошел отыгрываться. Тревожный звоночек прозвучал для хозяев уже на девятой минуте, когда Элдер Кошта из центра штрафной расстрелял ворота, однако гол не был засчитан — офсайд.

Спустя еще три минуты счет все-таки стал равным. Джек Харрисон принял передачу на левом фланге со своей половины поля, стал смещаться в центр мимо Трента Александер-Арнольда, а затем неотразимо пробил — 1:1.

"Белые" и дальше играли очень достойно, отвечая своими атаками на атаки "Ливерпуля", но на 20-й минуте команду Бьелсы снова подвел Кох. Робин совершенно упустил Виргила Ван Дейка при розыгрыше углового, и защитник "красных" свободно пробил головой с линии вратарской — 2:1.

После гола Ван Дейка "Лидс" взял паузу, но спустя 10 минут разразился очередным голом. Патрик Бэмфорд подкараулил редкую техническую ошибку Ван Дейка, отобрал мяч и пробил мимо Алиссона в дальний угол ворот — 2:2.

На 33-й минуте перестрелка продолжилась. Паскаль Стрейк затылком сбросил мяч на Салаха после розыгрыша стандартного положения, а Мохамед, внезапно оставшись без опеки внутри штрафной, нанес роскошный выстрел в ближнюю "девятку" — 3:2.

Вновь поведя в счете, хозяева остепенились и в остатке тайма предпочли сыграть надежно.

Второй тайм начался с отличного момента у Джорджиньо Вейналдума, чей удар с убойной дистанции был отражен голкипером "Лидса" Иланом Мелье.

После перерыва игра была гораздо менее авантюрной. "Ливерпуль" много времени проводил в позиционных атаках, тогда как гости были вынуждены много обороняться и уповать на редкие выпады.

"Белые" действительно атаковали редко, но, как оказалось, метко. На 66-й минуте Кошта сделал сильную передачу с правого фланга в штрафную, где Матеуш Клих технично принял мяч и, не опуская его на землю, пробил в угол ворот — 3:3.

Ничья не устраивала "красных", и постепенно они принялись увеличивать давление на ворота "Лидса". И на 87-й минуте вышедший на замену у гостей Родриго Морено сфолил в штрафной на Фабиньо, позволив Салаху вырвать пенальти для своей команды с 11-метровой отметки — 4:3.

Несмотря на поражение, "Лидс" эффектно ворвался в Премьер-Лигу. Оборона "Ливерпуля" словно забыла выйти из отпуска — три пропущенных дома гола должны дать Юргену Клоппу пищу для размышлений.

"Ливерпуль" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2020 21:25

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Последние комментарии:




  1. bezviz 12.09.2020 21:52 # bezviz
    кстати мне очень понравилось физ состояние и функционал ван дейка, хендырсона, виналдума, кейты, робертсона, алисы(мешковатый какой-то стал), игроки выдохлись очень быстро, а это старт сезона, кстати такими же были и в конце прошлого, ничего не поменялось, это супер)

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  2. staryi-eblan 12.09.2020 21:51 # staryi-eblan
    В последние часы здесь так часто упоминают челси и мю, что даже выглядит уже тупо.

    То ли боятся эти 2 команды, то ли лишь копируют друг друга, как агент Смит в Матрице

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  3. apl-nash 12.09.2020 21:51 # apl-nash
    Яснопонятно, этот сезон опять наш. Можете расходиться.

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  4. anabanana94 12.09.2020 21:49 # anabanana94
    1. Тоттенхэм
    2. Лидс
    3. Эвертон
    4. Вест Бромвич

    Обновленный прогноз топ 4 на этот сезон.

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  5. imf-tau 12.09.2020 21:48 # imf-tau
    Рано все хоронят ЛФК, Лидс хорошо, но и ЛФК слишком много ошибался, понять почему можно - предсезонки и отдыха нет, а ЛФК выглядел дохлым еще в конце прошлого сезона.

    Но меня порадовал Лидс. А ща должен порадовать Мойша, надо чемпиков из Ньюкасла осадить на старте.

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  6. largo-winch 12.09.2020 21:46 # largo-winch
    Джонс понравился, был везде и освежил атаку. Молодец пацан, топчик на подходе

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  7. mikkiynwa 12.09.2020 21:45 # mikkiynwa
    Челенси потратил 300 Лямов почти и на 15 месте, я ору аазазазазазазаззазаа

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  8. weorlfc 12.09.2020 21:44 # weorlfc
    3 очка в копилке, пенсы с желтушкой!

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  9. superperez101 12.09.2020 21:42 # superperez101
    задавят и чулсе и скам своим прессингом

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  10. jokerz 12.09.2020 21:42 # jokerz
    Топ отскок, справедливый счет 4-4, так как Лидсу не дали забить справедливый пенальти. Хуйня этот ваш гыгымон

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  11. ian 12.09.2020 21:42 # ian
    Кайф смотреть как горят хомячки.)

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  12. mikkiynwa 12.09.2020 21:41 # mikkiynwa
    Всем сладких снов, эхехехех

    Членсы думаю через часа три своё очко потушат, эехехехехх


    Безвизь, пись пись тебе в ротик, шлюша горелая, эеехеххехе

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  13. superperez101 12.09.2020 21:41 # superperez101
    в прошлом сезоне вон норвич вообще ситу дернул
    а здесь чемпион чемпиона не смог

    бояться надо тем кто претендует на лигу чемпионов. вот уже реально команда очень хороша.

    все недостроенные клубы перед ними меркнут

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  14. mancunia-planet 12.09.2020 21:40 # mancunia-planet
    Да херня этот ЛЮ, забили мол три гола ЛФКа и чё, настроились как на финал на старте чемпа... средняки ещё те. Да и оборона пульки слабецо, Магуайр себе такой хуйни не позволяет... Трент как обычно олух в защите)))

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  15. bezviz 12.09.2020 21:40 # bezviz
    ору, колбасные дол6оебы лидс уже топ клубом сделали, я кстати так и знал что они будут говорить, все кто их обыгрывает или е6ет по игре уже априори становятся претендентами на место в 4-ку а то и звание лучших команд)

    да просто это лузерка слишком слабая, арсиноль это уже показал, лидс тоже, дальше хуже)

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  16. melwood-lfc 12.09.2020 21:40 # melwood-lfc
    Вот вам и топ игроки в Ливерпуле.Фирмино 200 лет забить не может,Вейналдум голевые раздавать не может.Гомез дерево.Скамейки нет.Клопп аут объективно.Объясню почему.Ливерпуль не богатый клуб, они прыгнули выше своей головы,даже в десять раз,а дальше последует ожидаемый откат назад. Предотвратить его без больших трат невозможно,к сожалению.Боруссия времен Клоппа или Тоттенхэм Почеттино тому пример.Придётся влить крупные суммы либо сразу убирать Клоппа,зачем его мучать.Итак уже четыре ТО без покупок практически.Но денег нет,увы.Если будем на 10 месте и не выйдем из группы в ЛЧ,то надеюсь,никто не будет хейтить Клоппа.Он хотел усилений в лице Вернера и тем более заслужил их после победы в АПЛ и ЛЧ,но увы.Топ 4 максимум в этом сезоне.Больше ничего не ждите,Фсг довели клуб.Лидс красавцы.Наведут шороха с таким тренером.Не заслужили они поражения.

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  17. superperez101 12.09.2020 21:39 # superperez101
    исключить ошибки и счет 4-1
    ошибки на ровном месте

    так что все отлично.
    пенсы ппо-прежнему обоссаны

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  18. botan1k 12.09.2020 21:39 # botan1k
    Только 1 тур, а уже видно агонию скамов и челсей))) как же подорвало их.

    YNWA

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  19. anabanana94 12.09.2020 21:38 # anabanana94
    12.09.2020 21:27 #
    zazszu

    Ливерхуй обоссан
    (ответить)

    12.09.2020 21:28 #
    liverpoolec23

    Я тебе на лицо насцу,пидрила
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/80892/?c=1#c7203530

    Нонейм нонейма видит из далека...

    Эхэхэхэхэээхэхэээ

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  20. superperez101 12.09.2020 21:37 # superperez101
    как же хочется посмотреть как лидс будет просто укатывать в газон всяких рентбоев со скамами

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