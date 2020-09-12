Артета похвалил дебютантов Габриэля и Виллиана

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил своих бразильских новичков Габриэля и Виллиана после победы 0:3 над "Фулхэмом".

За исключением ляпа в самом начале, Габриэль провел просто безупречный матч на "Крэйвен Коттадж" в субботу. Экс-защитник "Лилля" помог "канонирам" сохранить свои ворота на замке, а также забил второй гол.



К слову, забил Габриэль с подачи от углового флажка в исполнении Виллиана, который создал все три гола в этом матче.



"Сегодня Габриэль проявил свой характер и личные качества, потому что он не играл в футбол шесть месяцев. Он провел с нами лишь пару тренировок, однако нам нужно было, чтобы он сыграл сегодня, и он сделал это потрясающе".



"Насчет Виллиана мы знали, что он сразу будет приносить нам пользу. В данный момент сложно выбирать правильных игроков в атакующую линию, потому что конкуренция так высока, однако это лишь поднимет общий уровень команды", — сообщил Артета официальному веб-сайту "Арсенала".