"Арсенал" принял предложение "Астон Виллы" по Мартинесу

"Арсенал" согласился отпустить голкипера Эмилиано Мартинеса в "Астон Виллу" за 20 миллионов фунтов.

На протяжении последних дней медиа и фанаты гадали, с кем на воротах главный тренер "канониров" Микель Артета начнет новый сезон Премьер-Лиги.



В итоге Артета доверил защищать последний рубеж против "Фулхэма" Бернду Лено, тогда как Мартинес даже не попал в заявку на матч, выигранный "Арсеналом" со счетом 0:3.



Как сообщает BBC, отсутствие Мартинеса обусловлено тем, что лондонский клуб принял предложение "Астон Виллы" в 20 млн. фунтов и отпустил 28-летнего аргентинца на медобследование в Бирмингем.



Таким образом, "Астон Вилла" выигрывает борьбу за Мартинеса, перехватить которого безуспешно пытался "Брайтон".



В случае ухода Мартинеса "Арсеналу" потребуется новый дублер для Лено, и таковым может стать Давид Райя из "Брентфорда". Как утверждает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "канониры" уже сделали предложение насчет 24-летнего испанца.