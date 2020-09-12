Артета рассказал, когда Обамеянг подпишет новый контракт
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, когда его клуб собирается объявить о новом контракте с капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом.
Сохраняющаяся неопределенность насчет своего будущего не помешала Обамеянгу отлично начать новый сезон Премьер-Лиги, своим голом довершив разгром "Фулхэма" в субботу — 0:3.
После дерби Артета дал понять, что следующая неделя начнется для фанатов "Арсенала" с великолепной новости.
"Когда Обамеянг подпишет новый контракт? Я очень надеюсь, что через пару дней вы перестанете задавать мне эти вопросы", — приводит слова Артеты talkSPORT.
12.09.2020 19:00
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