Кейн: "У "Тоттенхэма" есть шансы на победу в Премьер-Лиге"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На старте сезона "шпор" и близко не причисляют к фаворитам, однако Кейну кажется, что главная проблема его команды кроется в области психологии, и тренер Жозе Моуриньо поможет это исправить.



"Жозе дал четко понять, чего он хочет. Из документального фильма вы сами могли узнать, в чем, как он думает, мы нуждаемся и в чем можем быть лучше".



"Все в наших руках. Мы должны взять эту ответственность на себя и перешагнуть черту".



"Естественно, даже попасть в топ-6 или топ-7 будет тяжело. Если мы выиграем Премьер-Лигу, это будет большим шагом вперед, но у нас определенно есть шансы. Мы также имеем большие виды на другие трофеи, как того хочет Жозе".



"За последние четыре, пять или шесть лет мы значительно выросли как клуб. Мы были близки к победам в Лиге Чемпионов, Кубке Лиги и Премьер-Лиге, пару раз финишируя вторыми. Полагаю, нам просто нужно слегка подправить свою ментальность".



"Нам не хватает не так уж много", — сообщил Кейн Evening Standard.