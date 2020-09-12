"Арсенал" разгромил "Фулхэм"

Виллиан и Пьер-Эмерик Обамеянг Хет-трик результативных передач дебютанта Виллиана помог "Арсеналу" начать новый сезон с разгромной победы над новичком Премьер-Лиги "Фулхэмом" со счетом 0:3.

Относительно финала плей-офф Чемпионшипа в стартовом составе "дачников" произошло лишь одно изменение. Бобби Декордова-Рид уступил свое место на поле Ивану Кавалейру.

В старте "канониров" дебютировали Габриэль и Виллиан. В ворота вернулся Бернд Лено, тогда как Эмилиано Мартинес даже не попал в заявку.

Уже в самом начале матча хозяевам предоставилась великолепная возможность открыть счет. Габриэль сделал неудачную передачу своему голкиперу, в результате чего Абубакар Камара перехватил мяч и выскочил на убойную позицию, однако пробить не успел — Лено бросился в ноги нападающему и спас свою команду.

"Арсенал" свой первый подход к чужим воротам совершил на восьмой минуте и сразу — результативный. Ошибка Тима Рима с выносом мяча позволила Виллиану в упор расстрелять голкипера "Фулхэма". Марек Родак парировал удар бразильца, но перед добиванием Александра Лакасетта оказался беззащитен — 0:1.

В дальнейшем "канониры" контролировали игру, а Виллиан однажды пробил со штрафного в штангу. Отрезками "дачникам" удавалось подержать мяч у себя, однако опасных моментов у них не возникало.

А начало второго тайма было отмечено вторым голом гостей. Это Габриэль свободно пробил головой между ног голкиперу после подачи Виллианом углового — 0:2.

Хозяева были нокаутированы, и третий гол не заставил себя ждать. На 57-й минуте "Арсенал" провел быструю контратаку, и после длинной диагональной передачи от Виллиана Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в штрафную по левому краю и поразил ворота — 0:3.

В оставшиеся полчаса "Фулхэм", скорее, мог пропустить еще, чем размочить счет. "Канониры" чувствовали себя предельно уверенно.

"Арсенал" провел мастер-класс для новичка Премьер-Лиги, показав себя гораздо более классной командой. За исключением ляпа Габриэля в самом начале, "канониры" были практически безупречны.

"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2020 16:25

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Последние комментарии:




  1. pozitiv4ik 12.09.2020 17:18 # pozitiv4ik
    артур в соло отдувается
    первый кричал что виллиан это дно
    зиеш уже в предсезонке улетел на электрофорез

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  2. chelsiukpro 12.09.2020 17:14 # chelsiukpro
    Радуйтесь Канониры по Вилли ещё мозгами за синих :)) ну а так победа была ожидаема Арса!

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  3. thegodfather 12.09.2020 17:14 # thegodfather
    Чета все сношают мелва.
    Это походу патамушо он чсв хуила

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  4. superperez101 12.09.2020 17:01 # superperez101
    чо пацаны, арсенал на первом месте?

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  5. gucman 12.09.2020 17:00 # gucman
    Гейгуннеры от радости приседания на бутылке и победе над командой из чш повылазили из под-шконарей))) ахахаха))))

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  6. highneken 12.09.2020 16:55 # highneken
    Арсенал хорошо начал) но о каких трех ассистах идет речь ? Если в первом голе его не было

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  7. denkik 12.09.2020 16:54 # denkik
    С победой, артиллерия! Поставил 100 р. на чемпионство Арсенала скэфом 40 и 200 р. на Обаму - лучшего бомбардира. Верим :)

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  8. rashford39 12.09.2020 16:54 # rashford39
    Ставлю ротан Мелвуда что Лэмпса уволят до НГ

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  9. gameboy 12.09.2020 16:50 # gameboy
    Спасибо, Фулхэм идёт нахуй.

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  10. alexomck 12.09.2020 16:49 # alexomck
    теперь осталось на Хаверца посмотреть, он же не сильно дороже Виллиана обошелся?:)

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  11. anabanana94 12.09.2020 16:48 # anabanana94
    Надеюсь вся команда Лидса смотрела этот матч и сделала выводы, ожидаю от Лидса большей самоотдачи, Родриго решай!!!!

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  12. grummer 12.09.2020 16:48 # grummer
    пинсы отпустили своего лучшего игрока, чтобы зиеш занял место в лазарете, а правый фланг пустовал до нг, где потратят еще 300 лямов для борьбы за 5-6 место. гегемоньси

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  13. anabanana94 12.09.2020 16:46 # anabanana94
    Артурик немного погорел))) вызывайте спасательную бригаду

    Ехехехехехеехеххееххеехехех

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  14. lexa-arsenal 12.09.2020 16:44 # lexa-arsenal
    а лумпарду и щленче отпуск дали после проеба в кубке? нужно арсу было проиграть

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  15. alexomck 12.09.2020 16:41 # alexomck
    пока еще рано делать выводы, но по ходу Лампарда уволят к январю:)

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  16. geniusss 12.09.2020 16:39 # geniusss
    Поздравляю канониров

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  17. imf-tau 12.09.2020 16:38 # imf-tau
    Фулхем вылетит, скриньте. Слишком открыто, как и Норвич, играют для АПЛ.

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  18. thegodfather 12.09.2020 16:37 # thegodfather
    12.09.2020 16:35 #
    lordofthefapl

    Вынимай х уй со рта не понятно че там мычишь
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    12.09.2020 16:36 #
    melwood-lfc

    Ну вот вытащил
    Теперь понятно?

    Источник: http://fapl.ru/posts/80886/?c=1#c7202913

    Кек

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  19. rashford39 12.09.2020 16:36 # rashford39
    Пока пенсы мучаются с Хаверцом и Вернером, Виллиан раздает голевые направо и налево в Арсенале. Пенсы опять затупили

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  20. alexomck 12.09.2020 16:34 # alexomck
    опять какой-то шлак Арсеналу пенсы подсунули:)

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