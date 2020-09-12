"Арсенал" разгромил "Фулхэм"
Хет-трик результативных передач дебютанта Виллиана помог "Арсеналу" начать новый сезон с разгромной победы над новичком Премьер-Лиги "Фулхэмом" со счетом 0:3.
Относительно финала плей-офф Чемпионшипа в стартовом составе "дачников" произошло лишь одно изменение. Бобби Декордова-Рид уступил свое место на поле Ивану Кавалейру.
В старте "канониров" дебютировали Габриэль и Виллиан. В ворота вернулся Бернд Лено, тогда как Эмилиано Мартинес даже не попал в заявку.
Уже в самом начале матча хозяевам предоставилась великолепная возможность открыть счет. Габриэль сделал неудачную передачу своему голкиперу, в результате чего Абубакар Камара перехватил мяч и выскочил на убойную позицию, однако пробить не успел — Лено бросился в ноги нападающему и спас свою команду.
"Арсенал" свой первый подход к чужим воротам совершил на восьмой минуте и сразу — результативный. Ошибка Тима Рима с выносом мяча позволила Виллиану в упор расстрелять голкипера "Фулхэма". Марек Родак парировал удар бразильца, но перед добиванием Александра Лакасетта оказался беззащитен — 0:1.
В дальнейшем "канониры" контролировали игру, а Виллиан однажды пробил со штрафного в штангу. Отрезками "дачникам" удавалось подержать мяч у себя, однако опасных моментов у них не возникало.
А начало второго тайма было отмечено вторым голом гостей. Это Габриэль свободно пробил головой между ног голкиперу после подачи Виллианом углового — 0:2.
Хозяева были нокаутированы, и третий гол не заставил себя ждать. На 57-й минуте "Арсенал" провел быструю контратаку, и после длинной диагональной передачи от Виллиана Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в штрафную по левому краю и поразил ворота — 0:3.
В оставшиеся полчаса "Фулхэм", скорее, мог пропустить еще, чем размочить счет. "Канониры" чувствовали себя предельно уверенно.
"Арсенал" провел мастер-класс для новичка Премьер-Лиги, показав себя гораздо более классной командой. За исключением ляпа Габриэля в самом начале, "канониры" были практически безупречны.
"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
12.09.2020 16:25
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Последние комментарии:
артур в соло отдувается
первый кричал что виллиан это дно
зиеш уже в предсезонке улетел на электрофорез
(ответить)
Радуйтесь Канониры по Вилли ещё мозгами за синих :)) ну а так победа была ожидаема Арса!
(ответить)
Чета все сношают мелва.
Это походу патамушо он чсв хуила
(ответить)
чо пацаны, арсенал на первом месте?
(ответить)
Гейгуннеры от радости приседания на бутылке и победе над командой из чш повылазили из под-шконарей))) ахахаха))))
(ответить)
Арсенал хорошо начал) но о каких трех ассистах идет речь ? Если в первом голе его не было
(ответить)
С победой, артиллерия! Поставил 100 р. на чемпионство Арсенала скэфом 40 и 200 р. на Обаму - лучшего бомбардира. Верим :)
(ответить)
Ставлю ротан Мелвуда что Лэмпса уволят до НГ
(ответить)
Спасибо, Фулхэм идёт нахуй.
(ответить)
теперь осталось на Хаверца посмотреть, он же не сильно дороже Виллиана обошелся?:)
(ответить)
Надеюсь вся команда Лидса смотрела этот матч и сделала выводы, ожидаю от Лидса большей самоотдачи, Родриго решай!!!!
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пинсы отпустили своего лучшего игрока, чтобы зиеш занял место в лазарете, а правый фланг пустовал до нг, где потратят еще 300 лямов для борьбы за 5-6 место. гегемоньси
(ответить)
Артурик немного погорел))) вызывайте спасательную бригаду
Ехехехехехеехеххееххеехехех
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а лумпарду и щленче отпуск дали после проеба в кубке? нужно арсу было проиграть
(ответить)
пока еще рано делать выводы, но по ходу Лампарда уволят к январю:)
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Поздравляю канониров
(ответить)
Фулхем вылетит, скриньте. Слишком открыто, как и Норвич, играют для АПЛ.
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12.09.2020 16:35 #
lordofthefapl
Вынимай х уй со рта не понятно че там мычишь
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12.09.2020 16:36 #
melwood-lfc
Ну вот вытащил
Теперь понятно?
Источник: http://fapl.ru/posts/80886/?c=1#c7202913
Кек
(ответить)
Пока пенсы мучаются с Хаверцом и Вернером, Виллиан раздает голевые направо и налево в Арсенале. Пенсы опять затупили
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опять какой-то шлак Арсеналу пенсы подсунули:)
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