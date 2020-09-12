"Арсенал" разгромил "Фулхэм"

Хет-трик результативных передач дебютанта Виллиана помог "Арсеналу" начать новый сезон с разгромной победы над новичком Премьер-Лиги "Фулхэмом" со счетом 0:3.

Относительно финала плей-офф Чемпионшипа в стартовом составе "дачников" произошло лишь одно изменение. Бобби Декордова-Рид уступил свое место на поле Ивану Кавалейру.



В старте "канониров" дебютировали Габриэль и Виллиан. В ворота вернулся Бернд Лено, тогда как Эмилиано Мартинес даже не попал в заявку.



Уже в самом начале матча хозяевам предоставилась великолепная возможность открыть счет. Габриэль сделал неудачную передачу своему голкиперу, в результате чего Абубакар Камара перехватил мяч и выскочил на убойную позицию, однако пробить не успел — Лено бросился в ноги нападающему и спас свою команду.



"Арсенал" свой первый подход к чужим воротам совершил на восьмой минуте и сразу — результативный. Ошибка Тима Рима с выносом мяча позволила Виллиану в упор расстрелять голкипера "Фулхэма". Марек Родак парировал удар бразильца, но перед добиванием Александра Лакасетта оказался беззащитен — 0:1.



В дальнейшем "канониры" контролировали игру, а Виллиан однажды пробил со штрафного в штангу. Отрезками "дачникам" удавалось подержать мяч у себя, однако опасных моментов у них не возникало.



А начало второго тайма было отмечено вторым голом гостей. Это Габриэль свободно пробил головой между ног голкиперу после подачи Виллианом углового — 0:2.



Хозяева были нокаутированы, и третий гол не заставил себя ждать. На 57-й минуте "Арсенал" провел быструю контратаку, и после длинной диагональной передачи от Виллиана Пьер-Эмерик Обамеянг вошел в штрафную по левому краю и поразил ворота — 0:3.



В оставшиеся полчаса "Фулхэм", скорее, мог пропустить еще, чем размочить счет. "Канониры" чувствовали себя предельно уверенно.



"Арсенал" провел мастер-класс для новичка Премьер-Лиги, показав себя гораздо более классной командой. За исключением ляпа Габриэля в самом начале, "канониры" были практически безупречны.



"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче