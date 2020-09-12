Клопп предвкушает встречу с Бьелсой

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что предвкушает встречу со своим коллегой Марсело Бьелсой из "Лидса".

Защиту титула Премьер-Лиги "Ливерпулю" предстоит начать в субботу с домашнего матча против "Лидса", вернувшего в элитный дивизион после 16 лет перерыва.



Для Клоппа это будет первая встреча с Бьелсой, о котором он многое слышал и работой которого восхищается. Вот только Юрген не уверен, что они с аргентинцем поймут друг друга.



"Мой испанский довольно сумбурный — я был бы счастлив поговорить с ним, но я не могу ничего сказать по-испански, кроме как заказать пива. Я не знаю, как у него с английским".



"Так что в этом плане немного жаль, но в остальном я просто не могу уважать его еще сильнее за то, что он делает".



"Что за человек, что за команда! Их стиль подходит для Премьер-Лиги еще лучше, чем для Чемпионшипа. 100 процентов".



"Против них может быть очень некомфортно", — цитирует Клоппа Daily Mail.