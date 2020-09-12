Ходжсон удивлен низким спросом на Заху
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон удивлен столь низким спросом на своего вингера Уилфрида Заху.
Как и год назад, Заха по-прежнему открыто демонстрирует желание уйти на повышение. Среди заинтересованных в Уилфриде клубов назывались ПСЖ, дортмундская "Боруссия" и "Монако".
Однако пока "Пэлас" не получал официальных предложений по 27-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара, и это затишье тревожит Ходжсона.
"Это слегка расстраивает. Было бы приятно, чтобы Уилф находился с нами без этого тучного облака над ним, когда ты вынужден гадать, останется он с нами, или нам придется попрощаться с ним".
"Я удивлен, что в нашу дверь не стучится больше людей, готовых заплатить разумную сумму денег за него, потому что он такой хороший игрок".
"Думаю, и он сам порой расстраивается из-за того, что мы не отклоняем предложения насчет него от топ-клубов страны и мира каждый день, потому что он считает, что может там играть. Я считаю так же".
"Однако я доволен им каждый день. Я наслаждаюсь работой с ним и восхищаюсь его талантом. Он помогает нам выигрывать матчи", — цитирует Ходжсона Evening Standard.
12.09.2020 15:00
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Ебaчи не продали когда можно было, теперь кусайте локти. Тем более он сдал очевидно
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Нахер никому не сдался за такие бабки и всё тут.
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