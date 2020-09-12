Ходжсон удивлен низким спросом на Заху

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон удивлен столь низким спросом на своего вингера Уилфрида Заху.

Как и год назад, Заха по-прежнему открыто демонстрирует желание уйти на повышение. Среди заинтересованных в Уилфриде клубов назывались ПСЖ, дортмундская "Боруссия" и "Монако".



Однако пока "Пэлас" не получал официальных предложений по 27-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара, и это затишье тревожит Ходжсона.



"Это слегка расстраивает. Было бы приятно, чтобы Уилф находился с нами без этого тучного облака над ним, когда ты вынужден гадать, останется он с нами, или нам придется попрощаться с ним".



"Я удивлен, что в нашу дверь не стучится больше людей, готовых заплатить разумную сумму денег за него, потому что он такой хороший игрок".



"Думаю, и он сам порой расстраивается из-за того, что мы не отклоняем предложения насчет него от топ-клубов страны и мира каждый день, потому что он считает, что может там играть. Я считаю так же".



"Однако я доволен им каждый день. Я наслаждаюсь работой с ним и восхищаюсь его талантом. Он помогает нам выигрывать матчи", — цитирует Ходжсона Evening Standard.