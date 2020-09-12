Гендузи отказал уже трем клубам
Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи отказал уже трем клубам в это трансферное окно.
Напомним, Гендузи не играет за "канониров" с матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне, когда он принялся задирать игроков соперника по поводу низкой зарплаты и схватил Нила Мопе за горло.
Как сообщает ESPN, "Арсенал" продолжает активно искать покупателя на Маттео, а вот сам 21-летний француз не спешит уходить и готов сражаться за свое будущее на "Эмирейтс".
В это окно Гендузи отклонил предложения "Валенсии" и "Аталанты", а также отказался от воссоединения с бывшим главным тренером "Арсенала" Унаи Эмери в "Вильярреале".
Что касается ПСЖ, то чемпионы Лиги 1 не готовы заплатить установленную "канонирами" цену в 35 миллионов фунтов, но могут предложить Юлиана Дракслера или Идриссу Гейе в качестве части сделки.
12.09.2020 14:00
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Последние комментарии:
Может кто нибудь пояснить, зачем его продавать?
У Арсенала итак уже 20 лет не яиц в прямом смысле слова. И вот они. Хоть и с е6анцой. Но яйца. Радовались бы.
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Не хочет уходить абы куда из Арса, а ПСЖ неплохой варик
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Дракслер + 20 лямов и по рукам
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