Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи отказал уже трем клубам в это трансферное окно.

Напомним, Гендузи не играет за "канониров" с матча Премьер-Лиги против "Брайтона" в июне, когда он принялся задирать игроков соперника по поводу низкой зарплаты и схватил Нила Мопе за горло.



Как сообщает ESPN, "Арсенал" продолжает активно искать покупателя на Маттео, а вот сам 21-летний француз не спешит уходить и готов сражаться за свое будущее на "Эмирейтс".



В это окно Гендузи отклонил предложения "Валенсии" и "Аталанты", а также отказался от воссоединения с бывшим главным тренером "Арсенала" Унаи Эмери в "Вильярреале".



Что касается ПСЖ, то чемпионы Лиги 1 не готовы заплатить установленную "канонирами" цену в 35 миллионов фунтов, но могут предложить Юлиана Дракслера или Идриссу Гейе в качестве части сделки.