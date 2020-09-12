Сульшер: "Магуайр останется нашим капитаном"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Харри Магуайр останется капитаном команды.

После стычки с полицией во время своего отдыха на Миконосе в прошлом месяце Магуайр был приговорен судом к 21 месяцу тюрьмы условно.



Запятнав свою репутацию, Харри поставил под вопрос свое дальнейшее пребывание в статусе капитана "Юнайтед", однако Сульшер не будет отбирать повязку.



"Конечно, у Харри было сложное лето. Он недолго отдыхал. Мы дали ему несколько лишних дней относительно остальных, но затем он вернулся и выглядел нормально".



"Он держался очень хорошо, и я, конечно, поддержку его. Он останется нашим капитаном. Мы просто позволим Харри и его людям уладить эту ситуацию".



"Для меня он всегда был абсолютно первоклассным человеком и парнем с позитивным настроем и правильными принципами. Поэтому я очень надеюсь, что Харри будет играть в свой лучший футбол", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".