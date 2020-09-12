Сульшер: "Магуайр останется нашим капитаном"

Оле Гуннар Сульшер и Харри Магуайр Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Харри Магуайр останется капитаном команды.

После стычки с полицией во время своего отдыха на Миконосе в прошлом месяце Магуайр был приговорен судом к 21 месяцу тюрьмы условно.

Запятнав свою репутацию, Харри поставил под вопрос свое дальнейшее пребывание в статусе капитана "Юнайтед", однако Сульшер не будет отбирать повязку.

"Конечно, у Харри было сложное лето. Он недолго отдыхал. Мы дали ему несколько лишних дней относительно остальных, но затем он вернулся и выглядел нормально".

"Он держался очень хорошо, и я, конечно, поддержку его. Он останется нашим капитаном. Мы просто позволим Харри и его людям уладить эту ситуацию".

"Для меня он всегда был абсолютно первоклассным человеком и парнем с позитивным настроем и правильными принципами. Поэтому я очень надеюсь, что Харри будет играть в свой лучший футбол", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 465

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  1. jirrort 12.09.2020 13:56 # jirrort
    Позор

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  2. nir-vana 12.09.2020 13:45 # nir-vana
    Человеку в тюрячке очко дырявили, а он его капитаном отставляет. Его же команда теперь не уважает.

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  3. manutd-20champ 12.09.2020 13:32 # manutd-20champ
    просто удовольствие читать высеры полыхающих хейтеров.
    давайте, кто ещё?

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  4. faridmyu90 12.09.2020 13:26 # faridmyu90
    Оле хорош нада поддержат игрока такой момент а то сломается психологически

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  5. mancunia-planet 12.09.2020 13:23 # mancunia-planet
    Все кто выше все уебки!

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  6. geniusss 12.09.2020 13:22 # geniusss
    Эехеххехехехе, уголовник-капитан, мю-клуб арестантов

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  7. vyrentz 12.09.2020 13:17 # vyrentz
    Даже не понятно, кто из них потешнее в этом статусе, Почба или Маквайер

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  8. gucuneinan 12.09.2020 13:14 # gucuneinan
    Солскяйер показал, кто здесь куколд. Магвайэр позорит все вокруг, а это мумушникам только доставляет удовольствие.

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  9. jack-willsher 12.09.2020 13:03 # jack-willsher
    уголовник-алкаш-бездарь. именно такой игрок должен быть капитаном этой помойки!

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