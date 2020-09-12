Сульшер: "Магуайр останется нашим капитаном"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Харри Магуайр останется капитаном команды.
После стычки с полицией во время своего отдыха на Миконосе в прошлом месяце Магуайр был приговорен судом к 21 месяцу тюрьмы условно.
Запятнав свою репутацию, Харри поставил под вопрос свое дальнейшее пребывание в статусе капитана "Юнайтед", однако Сульшер не будет отбирать повязку.
"Конечно, у Харри было сложное лето. Он недолго отдыхал. Мы дали ему несколько лишних дней относительно остальных, но затем он вернулся и выглядел нормально".
"Он держался очень хорошо, и я, конечно, поддержку его. Он останется нашим капитаном. Мы просто позволим Харри и его людям уладить эту ситуацию".
"Для меня он всегда был абсолютно первоклассным человеком и парнем с позитивным настроем и правильными принципами. Поэтому я очень надеюсь, что Харри будет играть в свой лучший футбол", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".
12.09.2020 13:00
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Последние комментарии:
Позор
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Человеку в тюрячке очко дырявили, а он его капитаном отставляет. Его же команда теперь не уважает.
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просто удовольствие читать высеры полыхающих хейтеров.
давайте, кто ещё?
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Оле хорош нада поддержат игрока такой момент а то сломается психологически
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Все кто выше все уебки!
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Эехеххехехехе, уголовник-капитан, мю-клуб арестантов
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Даже не понятно, кто из них потешнее в этом статусе, Почба или Маквайер
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Солскяйер показал, кто здесь куколд. Магвайэр позорит все вокруг, а это мумушникам только доставляет удовольствие.
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уголовник-алкаш-бездарь. именно такой игрок должен быть капитаном этой помойки!
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