Моуриньо нужен нападающий, который не боится конкуренции

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, какого рода нападающий ему нужен.

На своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо выразил уверенность, что президент "шпор" Даниэль Леви купит ему нападающего в остатке трансферного окна.

Моуриньо понимает, что не всякий нападающий добровольно согласится стать дублером для Харри Кейна, поэтому Жозе нужен игрок с правильным настроем.

"Смысл не в том, чтобы я убедил нападающего, а чтобы нападающий убедил меня. Если нападающий боится перейти в "Тоттенхэм" и боится конкуренции, то я не хочу такого нападающего".

"Если он скажет "я не хочу переходить, потому что не хочу конкурировать с Харри Кейном, Соном, Ламелой и Лукасом Моурой", тогда до свидания", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2020 11:00

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