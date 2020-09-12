Моуриньо нужен нападающий, который не боится конкуренции

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо объяснил, какого рода нападающий ему нужен.

На своей пресс-конференции в пятницу Моуриньо выразил уверенность, что президент "шпор" Даниэль Леви купит ему нападающего в остатке трансферного окна.



Моуриньо понимает, что не всякий нападающий добровольно согласится стать дублером для Харри Кейна, поэтому Жозе нужен игрок с правильным настроем.



"Смысл не в том, чтобы я убедил нападающего, а чтобы нападающий убедил меня. Если нападающий боится перейти в "Тоттенхэм" и боится конкуренции, то я не хочу такого нападающего".



"Если он скажет "я не хочу переходить, потому что не хочу конкурировать с Харри Кейном, Соном, Ламелой и Лукасом Моурой", тогда до свидания", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.