"Вест Хэм" не сможет заплатить 50 млн. фунтов за Тарковски

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес предупредил, что его клуб не сможет заплатить 50 миллионов фунтов за защитника "Бернли" Джеймса Тарковски.

На текущей неделе "Бернли" отказался продать Тарковски в "Вест Хэм" за 30 млн. фунтов, причем это было уже второе предложение "молотобойцев" по игроку сборной Англии.



По слухам, "бордовые" оценивают Джеймса в 50 млн. фунтов, и если это действительно так, для "Вест Хэма" это чересчур.



"Да, я бы сказал чересчур. Для этого рынка и этого окна".



"Думаю, COVID-19 ударил по каждому. По нам — точно, и это только усложняет ситуацию".



"Однако мы пытаемся заполучить хороших игроков, которые усилят наш состав. Я не хочу приглашать кого попало, я хочу тех игроков, которых хочу".



"Если "Бернли" и Шон Дайч скажут нам "нет", я с уважением отнесусь к их решению. Но это правда, что мы сделали пару предложений насчет игрока", – цитирует Мойеса Sky Sports.