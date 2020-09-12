Лакасетт не рад слухам насчет "Атлетико"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт заявил, что не рад слухам, связывающим его с переходом в "Атлетико".

В отличие от Пьер-Эмерика Обамеянга, совершить прорыв в переговорах с Лакасеттом о продлении сотрудничества "Арсеналу" пока не удалось. Действующий же контракт Александра истекает в июне 2022.



Недавно в прессе появились слухи, что "канониры" хотят обменять Лакасетта на полузащитника Томаса Партея из "Атлетико", однако у 29-летнего француза другие планы.



"Нет, я не рад этому, если это правда. Но что для меня по-настоящему важно, так это мнение главного тренера и его вера в меня. Именно он определяет состав команды, а не боссы наверху, и я знаю, что он верит в меня".



"Я игрок "Арсенала", я подписал пятилетний контракт, чтобы развиваться и выигрывать трофеи. У меня остается еще два года. Я настроен остаться", — сообщил Лакасетт L'Equipe.