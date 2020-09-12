Лэмпард объяснил, почему не продаст Канте
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, почему не продаст полузащитника Нголо Канте.
На текущей неделе появилась информация, что "Челси" отклонил предложение "Интера" по Канте. Ранее пресса также спекулировала о том, что "синие" могут продать Нголо, чтобы вырученные деньги направить на приглашение Деклана Райса из "Вест Хэма".
Однако 29-летний француз по-прежнему имеет огромное значение для Лэмпарда, несмотря на неудачный прошлый сезон.
"Думаю, практически каждый клуб в мире хотел бы заполучить Нголо Канте".
"Я тоже видел эти истории. Он невероятный игрок и невероятный человек, и я определенно не хочу терять его. Он имеет фундаментальное значение для того, что я пытаюсь делать".
"Естественно, мы можем много говорить об имеющихся у нас атакующих игроках, тогда как игроки вроде Нголо и его работа в полузащите порой остаются без должного внимания..."
"Это был сложный для него год из-за травм. Он начинал прошлый сезон травмированным, а дальше случился эффект домино. Это, наверное, стало следствием непрерывной игры в футбол на протяжении четырех-пяти лет, поэтому я в восторге от того, что он снова в порядке".
"Он выглядит свежим, и это важно для меня. Конечно, я хочу сохранить Нголо", — сообщил Лэмпард BBC Radio 5 Live.
12.09.2020 07:00
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